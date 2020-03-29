Свято 29 березня: всі табу дня, історія і прикмети

Яке сьогодні свято. 29 березня в Україні прийнято відзначати день пам'яті святого великомученика Савіна, який був правителем міста під назвою Геромпіль. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклітіані святий разом зі своїми однодумцями втік у віддалене село.

Місцеперебування Савіна викрив за дві золоті монети один невдячний жебрак, якому святий постійно допомагав грошима і годував. Святого Савіна довгий час розпитували на суді та багато разів змушували принести жертву ідолам. Але він був до кінця відданий Христу.

За непослух святого піддавали жорстоким тортурам, його терзали гострим залізом і вогнем. Після чого разом з шістьма іншими християнами Савіна втопили в Нілі.

29 березня - традиції та прикмети дня

Якщо 29 березня світить сонце, то і вся весна буде теплою;

Якщо горобці купаються в калюжах - чекайте хороших звісток;

Птахи цілий день кружляють над будинком - зима піде остаточно, а сніг розтане;

А от якщо сонце пробивається через хмари - незабаром буде дощ;

Якщо зайці до цього дня ще не змінили забарвлення шубки на сірий, то теплої погоди не варто чекати

29 березня - головні заборони дня

В цей день ні в якому разі не можна давати гроші в борг, інакше весь рік буде безгрошовим;

Не можна сваритися з близькими, інакше будуть довгі образи;

Не рекомендується їсти яйця в цей день;

Також не можна ображати домашніх тварин.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.