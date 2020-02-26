ru
ua

Утримайтеся від плотських спокус! Що категорично не можна робити 26 лютого

Новини » Життя   

26 лютого православна церква вшановує відлюдника Мартина

Яке сьогодні свято. 26 лютого 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Мартина. Йому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус. Мартин почав свою самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її натиском святий став у вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав в Афіни, де і помер.

Іменинники цього дня: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.

Наші предки 26 лютого поминали померлих. Вони йшли на кладовища, відвідували могили, або церкви, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, дивлячись на зірки, читали замовляння від пристріту і псування.

Святий Мартин (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.
  • Сніг довго не тане – весною буде холодно.
  • Якщо сніг тане - то весна буде теплою.
  • Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
  • Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
  • Синиці голосно співають до ранньої весни.
  • Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути.
  • Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Також сьогодні - третій день Масляної 2020, який традиційно називають "Лакомка".

Комаровський жорстко "наїхав" на протестувальників у Нових Санжарах: емоційне відео Дуже небезпечна гра: у мережі з'явилося попередження для батьків підлітків
Читати всі новини