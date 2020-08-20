Свято 20 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

В цей день в народі святкується день Марини-Пимени
Яке сьогодні свято. 20 серпня в народному календарі день Марини-Пимени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічати осінь. На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір врожаю. Також на Марину-Пимену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи по посіву озимої пшениці.
У давнину був звичай у цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовам і сиротам допомогати прибрати незжатий хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини-Пимени починається заготівля лікарських трав.
Іменинники цього дня – Митрофан
Як ми раніше писали, Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від паломництва до Умані.