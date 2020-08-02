Свято 2 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Свято 2 серпня (колаж: РБК-Україна)

2 серпня святкують день Іллі

Яке сьогодні свято. 2 серпня вшановується пам'ять біблійного пророка Іллі. Він був ревним поборником чистоти віри та грізним викривачем ідолопоклонства і нечестя.

На якийсь час пророк пішов у пустелю, однак, коли повернувся в царство Ізраїльське, з волі Господа обрав собі учня і наступника в особі Єлисея та викрив царя Ахава у бесчестному захопленні виноградника у Навуфея. До 33 років був зцілений і наділений величезною силою Бога та святим Миколаєм, після чого був вознесений на небо.

Передбачається, що він є один з двох світильників перед Богом та повинен з'явитися перед другим пришестям Христа на землю. Під час страждань Христа деякі люди думали, що він кличе пророка Іллю на допомогу та очікували його приходу.

2 серпня - прикмети і звичаї дня

У цей день відвідайте при можливості церкву;

Вважалося, що 2 серпня потрібно влаштовувати великі святкові застілля, які об'єднують кілька поселень;

Також 2 серпня прийнято просити пророка про сімейне благополуччя;

Потрапиш в цей день під дощ - здоров'я на рік вперед знайдеш;

Гримить грім - Ілля на своїй небесній колісниці їде.

2 серпня - що заборонено робити у цей день

У цей день забороняється купатися у водоймах і ловити рибу;

Відмовтеся від роботи та присвятіть день собі;

Ні в якому разі не виганяйте домашніх тварин на вулицю.

Нагадаємо, що в Україні з'являться нові державні свята, коли і як будемо відзначати.