Свято 19 червня: що не можна робити і головні прикмети

У цей день православні християни вшановують пам'ять Іларіона Долмацького
Яке сьогодні свято. 19 червня 2020 року православна церква згадує святого Іларіона Долмацького. Він народився в християнській сім'ї і дуже рано постригся в ченці, а потім став учнем преподобного Григорія Декаполита.
В обителі його посвятили у пресвітера. Після смерті ігумена братія хотіла обрати Іларіона на це місце, проте він таємно пішов у Візантію.
Проте пізніше святитель патріарх Никифор переконав Іларіона стати ігуменом. Він керував монастирем вісім років.
На Русі святого називали Ларіоном. У день його пам'яті було заведено виходити в поле і прополювати від бур'янів. Селяни вважали, що якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біду. Також вважалося, що бур'янисту траву можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повний місяць така робота марна, оскільки бур'яни незабаром знову зростуть.
Іменинники цього дня – Іларіон, Сусанна, Фекла, Юлія (Улянія).
Як ми раніше повідомляли, під Одесою через потужні зливи затопило ціле село.
Автор: Людмила Жукова