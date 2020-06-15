Свято 15 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

15 червня 2020 року українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора
Яке сьогодні свято. 15 червня українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора (Константинопольського), котрий народився в Константинополі в сім'ї імператорського секретаря.
Його батько постраждав за вшанування ікон при імператорі Костянтині V Копроніме і помер у вигнанні в Нікеї. Нікіфор був сановником при дворі імператриці і брав участь в роботі Сьомого Вселенського собору.
Пізніше він пішов у Мідікійский монастир, але постриг прийняв тільки після смерті патріарха Тарасія і був зведений на патріарший престол. Нікіфор був захисником іконошанування і у 815 році був засланий до монастиря святого Теодора на березі Босфору, де помер у 828 році.
У 847 році були знайдені мощі патріарха Нікіфора, які вважаються нетлінними. Їх перенесли до Константинополя і поклали на один день в храмі Святої Софії, а потім перенесли в храм Святих Апостолів. На сьогоднішній день рука святителя зберігається в Хіландарському монастирі на Афоні.
Крім того, вважалося, що у Нікіфоров день найвдаліший час заготовляти дубову кору для дублення шкіри.
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Автор: Дарина Яновська