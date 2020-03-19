Свято 19 березня: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 19 березня 2020 року православні християни відзначають день Знайдення чесного Хреста і цвяхів Святою рівноапостольною царицею Єленою в Єрусалимі.

Цариця Єлена в 326-м році відправилася до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест заритий у землю на місці, де побудували язичники храм на честь Венери. За наказом Олени зламали будинок і рили землю – в результаті пошуків знайшли три хрести, а поруч з ними дощечку з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський".

Святі Олена і Костянтин (фото з відкритих джерел)

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Ісус, стали покладати їх по черзі на померлого. Від двох хрестів ніякого дива не сталося. Коли поклали третій хрест, померлий воскрес, таким чином дізналися, що Хрест Господній.

В цей день люди з особливою шаною ставляться до води. Наші предки освячували криниці і ходили до лазні.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.

Найголовніші прикмети 19 березня:

Морозна погода – чекайте весну і тепле, посушливе літо.

Лід тоне в річках – буде неврожайний рік.

Якщо у цей день проклюнулися проліски – можна приступати до посівних робіт.

Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.

Дятел в лісі стукає – холоди підуть нескоро.

Цілий день сніг – літо буде засушливим.

Лід на річках тоне – буде поганий і неврожайний рік.

Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.

Що категорично не можна робити в цей день: