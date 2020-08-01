Свято 1 серпня: що не можна робити і головні прикмети

Свято 1 серпня (колаж РБК-Україна)

У народі цей день називають Мокринин

Яке сьогодні свято. 1 серпня 2020 року православні віруючі вшановують пам'ять преподобної Мокрини Капподокійської. Свята була черницею і все своє життя провела з вірою в Христа.

У народі 1 серпня отримав назву Мокрини, а все тому, що погода часто у цей день буває дощова і сира. Проте селяни не засмучувалися, через те, що дощі віщували багатий урожай.

Бувало, що в цей день встановлювалася суха погода, тоді проводили обряд "мокрин", щоб викликати дощ. Головною дійовою особою дня ставала дівчина (або жінка), народжена 1 серпня.

Іменинники цього дня – Жанна, Роман, Серафім, Степан (Стефан).

Головні прикмети дня

Зірки падають на Мокрину – чекайте сильних вітрів.

Дощова погода 1 серпня – до неврожаю горіхів.

Суха погода на Мокрину – теплі дні затримаються ще довго.

Дощ пішов – у цьому році горіхів не буде.

На Мокрину оводи останній раз кусаються.

Пух з осики 1 серпня опадає – підосичники вже з'явилися, і можна вирушати в ліс на їх збір.

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна бігати і метушитися - буде невдача.

Як ми раніше писали, в Україні з'являться нові державні свята, коли будемо відзначати.