ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Свято 1 серпня: що не можна робити і головні прикмети

Субота 01 серпня 2020 06:30
Свято 1 серпня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 1 серпня (колаж РБК-Україна)

У народі цей день називають Мокринин

Яке сьогодні свято. 1 серпня 2020 року православні віруючі вшановують пам'ять преподобної Мокрини Капподокійської. Свята була черницею і все своє життя провела з вірою в Христа.

У народі 1 серпня отримав назву Мокрини, а все тому, що погода часто у цей день буває дощова і сира. Проте селяни не засмучувалися, через те, що дощі віщували багатий урожай.

Бувало, що в цей день встановлювалася суха погода, тоді проводили обряд "мокрин", щоб викликати дощ. Головною дійовою особою дня ставала дівчина (або жінка), народжена 1 серпня.

Іменинники цього дня – Жанна, Роман, Серафім, Степан (Стефан).

Головні прикмети дня

  • Зірки падають на Мокрину – чекайте сильних вітрів.
  • Дощова погода 1 серпня – до неврожаю горіхів.
  • Суха погода на Мокрину – теплі дні затримаються ще довго.
  • Дощ пішов – у цьому році горіхів не буде.
  • На Мокрину оводи останній раз кусаються.
  • Пух з осики 1 серпня опадає – підосичники вже з'явилися, і можна вирушати в ліс на їх збір.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна бігати і метушитися - буде невдача.

Як ми раніше писали, в Україні з'являться нові державні свята, коли будемо відзначати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся