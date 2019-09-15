Православний скандал: весілля Собчак образило почуття віруючих

Весілля відомої російської журналістки і телеведучої Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова відбулася у п'ятницю, 13 вересня і наробило чимало шуму.

Зараз стало відомо, що націонал-консервативний рух Росії подав до Генпрокуратури заяву проти Собчак, у якій її звинувачують в образі почуттів віруючих.

Собчак вийшла заміж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Головна причина позову - секс-вистава під час гуляння після офіційного укладення шлюбу. Зазначається, що танці Собчак образили християнські цінності та релігійні символи.

Собчак вийшла заміж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Крім того, піднялося обурення через вінчання Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова в храмі. Офіційно раніше розведеним християнам заборонено повторно вінчатися і Собчак звинувачується в тому, що вона обдурила служителів церкви.

Собчак вийшла заміж (відео: instagram.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, що Собчак здивувала всіх гостей еротичним танцем під пісню Ірини Аллегрової "Увійди в мене". Вона виконала пластичний танець, в тому числі і лежачи на сцені.

Варто зазначити, що Собчак і Богомолов всю ніч, яка пройшла в Музеї Москви, влаштовували один для одного сюрпризи.

Раніше повідомлялося про те, що колишній чоловік Собчак Максим Віторган позбувся великої суми грошей на Кіпрі. Всі гроші він тримав на картках, які втратив разом зі своїм гаманцем.