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"Православний" Кива жорстко зганьбився через конфлікт у Карабасі

Середа 07 жовтня 2020 20:12
"Православний" Кива жорстко зганьбився через конфлікт у Карабасі
Ілля Кива (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Посольство Азербайджану різко відреагувало на висловлювання українського нардепа

Ілля Кива оскандалився висловлюванням про конфлікт в Нагірному Карабасі та раптовою заявою про "війну між Туреччиною та Вірменією". Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" також закликав "братів у Христі" підтримати вірмен у "тисячолітньому протистоянні християнського та мусульманського світів".

Посольство Азербайджану в Україні 7 жовтня відреагувало у своєму Facebook на дивне відеозвернення політика і заявило про крайнє обурення.

Дипломатичне відомство звернулося до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням дати оцінку відповідним висловлюванням Киви.

У посольстві також зазначили, що розцінюють слова нардепа як людиноненависницькі.

"Вважаємо, що такі "гучні висловлювання" І.Киви, щодо якого на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ із сьогоднішнього дня почало перевірку способу його життя, виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають в мирі й злагоді також і в багатонаціональній і багатоконфесійній Україні", - йдеться в заяві.

Крім того, в Баку звернули увагу, що "подібні "висловлювання" народних обранців України не відповідають духу стратегічного партнерства між нашими країнами і можуть викликати лише крайнє обурення серед широкої громадськості як Азербайджану і Туреччини, так і української і світової громадськості".

Посольство наголошує, що такі "провокаційні заклики суперечать затвердженій Стратегії національної безпеки України та статті 37 Конституції України про заборону "пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі".

Відео: Ілля Кива жорстко оскандалився через "війну Туреччини та Вірменії"

Нагадаємо, нещодавно нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність. При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкритикував таку заяву і відзначив, що Україна в конфлікті у Нагірному Карабасі не буде надавати військову допомогу жодної зі сторін, і офіційний Київ не буде втручатися у війну Азербайджану та Вірменії.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський висловився про Карабах та зазначив, що Україна підтримує суверенітет Азербайджану.

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