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Право на отсрочку может потерять еще одна категория граждан: кто именно

Фото: Кто еще может потерять отсрочку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Родители трех или более детей младше 18 лет в Украине, которые не выполняли свои алиментные обязательства в течение трех и более месяцев, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление народной депутатки, члена парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз изданию LB.ua .

Что нужно знать об отсрочке

Согласно новому закону о мобилизации, статья 23 предусматривает возможность получения отсрочки от призыва для военнообязанных женщин и мужчин, удерживающих трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов. Однако правительство предложило лишить этой отсрочки тех лиц, которые не выплачивали алименты в течение трех месяцев или больше, или же сумма задолженности превышает платежи за три месяца. Это предложение было поддержано в оборонном комитете парламента.

Теперь родители троих или более детей могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если в течение трех месяцев не выплачивали алименты хотя бы за одного ребенка. Сотрудники территориальных центров социального обслуживания и служб поддержки получат доступ к базе данных по задолженности по алиментам.

Фриз отметила, что правительство внесло эту норму с технической ошибкой в тексте, поэтому комитет принял ее с учетом технической правки, отметив именно об алиментах. Что касается статистических данных о размере задолженности, Генеральный штаб и Министерство обороны их не предоставили, однако комитет выразил доверие этому предложению.

Сколько сейчас в Украине должников по алиментам

Согласно опубликованной информации, издание ссылается на ответ Министерства юстиции на запрос, по состоянию на 1 марта в органах Государственной исполнительной службы находится 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов.

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