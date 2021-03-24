Уряд "злив" дані тисяч українців, записаних на вакцинацію: технічна помилка

Всього в вільний доступ виклали персональні дані людей як мінімум з семи областей: Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської та Хмельницької.

Ця інформація була у вільному доступі близько чотирьох годин, її видалили після звернення громадян і журналістів. У міністерстві так і не змогли пояснити, як сталася ця помилка.

"Не можу сказати, що це було. Технічна помилка, можливо. Я не можу сказати, хто помилився", - заявив працівник відділу звернень Міністерства у справах ветеранів Сергій Кириленко.

Таблиця з персональною інформацією українців, яку опублікували на сайті (фото: zaxid.net)

Пізніше Спікер міністра у справах ветеранів Оксана Химич у коментарі "Радіо Свобода" сказала, що "злив" персональних даних українців був технічною помилкою.

Вона розповіла, що в матеріалі на сайті відомства замість посилань на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами, в яких були дані українців, які подали заявки на вакцинацію.