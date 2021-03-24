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Уряд "злив" дані тисяч українців, записаних на вакцинацію: технічна помилка

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24 березня, на сайті Міністерства України у справах ветеранів опублікували список українців, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки. У вільний доступ виклали імена, номери телефонів, місце роботи та вік людей.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Всього в вільний доступ виклали персональні дані людей як мінімум з семи областей: Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської та Хмельницької.

Ця інформація була у вільному доступі близько чотирьох годин, її видалили після звернення громадян і журналістів. У міністерстві так і не змогли пояснити, як сталася ця помилка.

"Не можу сказати, що це було. Технічна помилка, можливо. Я не можу сказати, хто помилився", - заявив працівник відділу звернень Міністерства у справах ветеранів Сергій Кириленко.

Таблиця з персональною інформацією українців, яку опублікували на сайті (фото: zaxid.net)

Пізніше Спікер міністра у справах ветеранів Оксана Химич у коментарі "Радіо Свобода" сказала, що "злив" персональних даних українців був технічною помилкою.

Вона розповіла, що в матеріалі на сайті відомства замість посилань на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами, в яких були дані українців, які подали заявки на вакцинацію.

Нагадаємо, українці за вакцинацію "рознесли" відомого письменника.

Ми також писали про те, що в Україні почався новий етап вакцинації. Стало відомо, хто отримає щеплення від COVID-19.

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