Правильно вибираємо гранат: кому категорично заборонено їсти "вітамінну бомбу"

Гранат (фото: pixabay.com)

Гранат дуже корисний для вагітних жінок, але потрібно радитися з лікарем, оскільки в ньому міститься багато фолієвої кислоти, яку називають номером один за важливістю для вагітних і організму майбутнього малюка.

Гранат також називають "вітамінною бомбою", і під час пандемії коронавірусу - це те, що треба. Але як його правильно обрати, і кому його ні в якому разі не можна їсти, розповіли в сюжеті ТСН.

Зараз почався сезон граната, і він триватиме до весни. Якщо гранат рябуватий, це означає, що він поспів на сонці, а яскраво-червоний - ще ні.

За словами дієтолога Наталії Самойленко, гранат - це один з лідерів серед усіх продуктів, що існують у природі, який містить максимальну кількість біофлавоноїдів (речовини, які уповільнюють старіння і роблять організм молодим і красивим).

В гранаті також багато вітамінів C, B6, B12, а також кальцій, мідь, калій, магній, марганець, фосфор, йод, залізо і натрій, і такі корисні кислоти, як лимонна, яблучна, винна, щавлева, янтарна і необхідна для жінок фолієва кислота.

Гранат також зменшує ризик онкозахворювань, включаючи молочної залози, зміцнює серцево-судинну систему, знижує артеріальний тиск.

Кому не можна їсти гранат

Якщо у вас низький артеріальний тиск, то гранат - це не ваш фрукт, оскільки він його ще більше знизить.

Гранат також не можна їсти з кісточками, якщо у вас виразкові або інші пошкодження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту.

Для всіх інших гранат - просто знахідка, оскільки він збільшує гемоглобін, що означає, що кисню в організм потрапляє більше. Також під час пандемії важливо, що гранат розріджує кров, а тромбоз разом з кисневою недостатністю – дуже поширений наслідок коронавірусу.

Гранат також цілюще впливає на шкіру, волосся і навіть на вагу, оскільки він добре насичує організм, особливо якщо їсти його з кісточками. Але якщо ви будете його їсти з кісточками, то потрібно їх добре прожовувати.

Як вживати

Дієтолог радить вживати щодня по одному гранату.

Нагадаємо, фахівці розповіли, кому не можна їсти мандарини.

Раніше експерти назвали найкорисніші фрукти для здоров'я легенів.