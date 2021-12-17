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Як правильно поводитися при ДТП: це повинен знати кожен водій

Автор: Анна Шиканова

Від ДТП не застрахований жоден водій і часом потрапити в аварію можна при повному дотриманні всіх правил дорожніх рухів.

Водіям розповідають про алгоритм дій ще під час навчання в автошколах, але ця інформація з роками забувається.

Як повинні діяти водії при попаданні в ДТП і який повинен бути алгоритм з дій, нагадали в Патрульної поліції.

Як повинен діяти водій при ДТП

  • Негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події
  • Включити аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки
  • Надати домедичну допомогу постраждалим
  • Викликати бригаду екстреної медичної допомоги або попросити це зробити когось із присутніх

Якщо надати допомогу на місці неможливо або викликати медиків швидко не виходить, а допомога потрібна негайно – потрібно відвезти потерпілого до найближчого медзакладу.

Перед цим потрібно зафіксувати розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки.

У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак автомобіля. А після - поверніться на місце події.

Повідомте про ДТП на лінію 102, запищіть прізвища та контактні дані очевидців і чекайте приїзду поліції.

Захистіть місце події будь-якими доступними способами та організуйте об'їзд для інших учасників дорожнього руху.

Водіям заборонено до приїзду поліції вживати алкоголь, наркотичні речовини або медичні препарати.

Крім тих, які офіційного затверджені для використання в автомобільній аптечці.

Що ще може зробити водій

Якщо ДТП без постраждалих, а сама аварія не дуже серйозна – водії мають право скористатися європротоколом.

Також варто повідомити страхову компанію про аварію і на місце події викликати юриста.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно їздити на автомобілі в снігопад.

А також ми писали про те, які часті помилки допускають водії під час їзди по ямах.

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