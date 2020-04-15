Як правильно доглядати за хворими на коронавірус: поради лікаря

Лікар дала українцям поради, що стосуються коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, що робити, якщо в сім'ї є людина, що підчепила коронавірус

Більшість хворих на коронавірус в Україні і світі переносять інфекцію легко, проходячи лікування в домашніх умовах. Лікар-педіатр Наталія Кундіна розповіла, як правильно доглядати за інфікованими COVID-19.

За її словами, визначити наявність інфекції і сказати про стан хворого може тільки лікар. До того ж експерт відзначила, які симптоми є сигналом того, що слід звернутися в лікарню.

"Визначити перебіг захворювання може тільки лікар. Легкий перебіг характеризується такими симтомами, як: субфебрильна температура, відсутність утрудненого дихання, може бути сухий кашель, але такий, що не дуже дратує вас, і ви не звертаєте на нього уваги", - зазначила експерт.

Представниця МОЗ зазначила, що велика частина інфікованих за призначенням лікарів перебуває на домашньому лікуванні. А допомагати хворим повинні близькі. Однак є кілька правил, яких слід дотримуватися всім членам сім'ї хворого коронавірусом.

"80% хворих на коронавірусну інфекцію переносять її в легкій формі, а це значить, що вони будуть удома. І для того, щоб ці люди якісно видужували, нам треба створити спеціальні умови їх перебування вдома. Треба ізолювати хворого. Якщо у вас є можливість - виділіть йому окрему кімнату. У цій кімнаті треба дуже часто робити вологе прибирання і провітрювання", - сказала Кундіна у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Крім спеціально обладнаного місця, хворого треба забезпечити необхідними речами, в тому числі правильним, збалансованим харчуванням і достатньою кількістю питва.

"Ми повинні з вами забезпечити хворого індивідуальним набором того, що він буде використовувати. Це вилка, ложка, чашка, тарілка, а також індивідуальна постіль. Хворий повинен отримувати повноцінне, якісне харчування. У нього має бути достатньо води, чаю, компоту - до 2-3 літрів на день", - радить лікар.

Ну і звичайно, не слід забувати про головний аксесуар карантину - захисну маску, яка повинна бути на хворому, і на людях, які його оточують.

"Маска повинна бути на хворому, і на здоровій людині, яка за ним доглядає. Це дуже важливо! І що ще дуже важливо - це мати постійний контакт зі своїм лікарем. До того ж не менш важливо мати позитивний настрій, він повинен бути і у хворого, і у членів вашої сім'ї, і у тих людей, які поруч з вами знаходяться в цій самоізоляції. Тобто основа лікування - це сон, позитивний настрій і виконання призначень лікаря", - додала фахівець.

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