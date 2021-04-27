Як правильно здавати тест на коронавірус: лікарі дали чіткі рекомендації
Тест на коронавірус українцям тепер доводиться робити набагато частіше. Це стосується тих, кому потрібно перевірити організм перед операцією або перед виїздом за кордон, а також після повернення в Україну.
Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту і що категорично не можна робити – читайте в нашому матеріалі.
ПЛР-тест на коронавірус може бути помилково негативні і як зізнаються медики, похибка може скласти від 20% до 30%. Однак цей аналіз на цей момент є найточнішим для виявлення SARS-CoV-2. При ідеальних умовах забору матеріалу точність становить до 99%.
Чому ПЛР-тест може бути помилковим
Місце взяття біоматеріалу. Медики кажуть, що мазок з носа дає більш точний результат, ніж мазок з носопролигу.
Грамотність забору матеріалу. Мазок потрібно здійснювати щіточками з глибини носа і горла, а не тільки зі слизової крил носа або щік.
Правильне транспортування взятого матеріалу.
Правильна підготовка пацієнта для здачі тесту.
Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту
- За добу до аналізу потрібно відмовитися від алкогольних напоїв, не можна вживати навіть пиво і вино.
- За 12 годин до аналізу не можна користуватися засобами антисептики та знеболювання для ротової порожнини (полоскання, льодяники, аерозолі для носа або горла)
- За 4 години до аналізу не можна курити
- За 2 години до тесту не можна чистити зуби та користуватися ополіскувач для рота.
- За 2 години не можна пити і їсти (при сильній спразі можна зробити пару ковтків звичайної води, але не пізніше, ніж за пів години до взяття мазків).
- За 2 години до аналізу не можна користуватися жувальною гумкою.
Що робити, якщо симптоми є, а тест - негативний
В кожному окремому випадку рішення повинен приймати лікар. Якщо він вважає, що клінічна картина і дані ПЛР не збігаються, то можна зробити додатково ІФА-тест на предмет антитіл в організмі. Цей аналіз можна робити не раніше, ніж через 7 днів після появи активних симптомів (оптимально – через 10-15 днів).
Буває так, що вірус опустився нижче і виявити його в носопролигу вже неможливо. Однак симптоми вказують на коронавірус. У такій ситуації лікарі дають направлення на КТ легенів.
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