Як правильно підготуватися до тесту на COVID-19: є важливі нюанси

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом, і охочих здати аналіз стає все більше. Деякі контактували з хворими, хтось хоче встигнути відпочити за кордоном, а ще частина – підозрює у себе новий вірус при найменших симптомах застуди.

Які бувають тести на коронавірус, як їх роблять і що категорично не можна робити перед аналізом, розповіли в матеріалі "КП в Україні".

На цей момент в Україні є три види аналізу на коронавірус – це експрес-тест, ПЛР-тест, ІФА-тест. Жоден з них не дає 100% результат і самий ненадійний – це експрес-тест. За словами фахівців, похибка швидкого тесту може становити 30-40%. ПЛР та ІФА – більш надійні.

Як роблять тест на COVID-19

Під час ПЛР-тесту спеціальною паличкою з ватним тампоном беруть мазок з носа або горла. Паличку потім відправляють в пробірку або контейнер – і на дослідження. ІФА-аналіз – беруть кров з вени. Для експрес-тесту – кров із пальця. Процедури трохи неприємні, але цілком толерантні та не болючі.

Результати експрес-тесту відомі вже через 10 хвилин, ПЛР-тест роблять в середньому два дні, ІФА – до трьох днів.

Скільки коштує тест

Експрес-тест коштує від 400 до 700 гривень. ПЛР-тест – від 800 до 2400 гривень, якщо з виїздом медсестри за біоматеріалами – ще на 300-500 гривень дорожче. ІФА – від 300 до 600 гривень. Безкоштовно роблять тим, у кого є гострі ознаки COVID-19 і тим, у кого є термінові показники. Також такий тест роблять тим, кого готують до операції.

Як підготуватися до тесту

За 6-8 годин до тесту не можна використовувати спреї, льодяники та таблетки для горла.

За 3-4 години до тесту не можна: їсти, пити, палити, полоскати горло або ротову порожнину, чистити зуби, використовувати спреї або краплі в ніс, сольові розчини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що два обстеження для хворих з підозрою на COVID-19 стануть безкоштовними.

А також розповідали про те, що лікар ошелешив заявою про наслідки коронавірусу, які можуть проявитися через кілька років.