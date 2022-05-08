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Як правильно надати першу допомогу при підозрі на інсульт: ці правила можуть врятувати життя

Як надати першу допомогу при підозрі на інсульт(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Інсульт може наступити раптово і сам хворий може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке заподіює пошкодження тканин мозку і розлад його функцій.

Як правильно надати допомогу до приїзду медиків і що робити категорично не можна, розповіли в МОЗ.

Інсульт може статися раптово і не завжди причиною стає підвищення артеріального тиску. Вік інсультів зараз помолодшав і все частіше такий удар буває у людей у віці від 25 до 40 років.

Людина з підозрою на інсульт може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Він не розуміє, чому його погано слухається рука або нога, найчастіше настає дезорієнтація.

Перші симптоми інсульту

  • Оніміння кінцівки з одного боку, яке виникло раптово
  • Раптове погіршення зору
  • Раптове погіршення ходьби
  • Втрата рівноваги, координації, запаморочення
  • Непритомність
  • Раптовий інтенсивний головний біль

Як надати допомогу при інсульті до приїзду медиків:

Перше, що потрібно зробити відразу – викликати екстрену бригаду швидкої допомоги. При інсульті рахунок йде часом на хвилини, які можуть врятувати життя. Від швидкості надання лікарської допомоги залежить і відновлення пацієнта після інсульту.

Якщо пацієнт у свідомості

Запропонуйте йому прийняти зручне положення з піднятою головою

Не давайте людині їсти та пити

Спостерігайте за пацієнтом до приїзду медиків

Якщо пацієнт без свідомості

Перевірте наявність дихання

Якщо дихає - переверніть його в стабільне бічне положення

Спостерігайте за ним до приїзду медиків

Якщо дихання відсутнє

Почніть серцево-легеневу реанімацію: покладіть пацієнта на спину, бажано на тверду поверхню. Натискайте посередині грудної клітини двома руками (основу однієї долоні накрийте другою долонею). Глибина натискань повинна становити 5-6 см, а частота 100-120 у хвилину.

Продовжуйте безперервні натискання до приїзду медиків. Якщо є поруч помічники, то міняйтеся кожні 2 хвилини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко надати першу допомогу при опіках.

А також розповідали про те, що обов'язково має бути в аптечці, якщо ви переміщаєтеся з маленькою дитиною.

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