Як правильно готувати бобові, щоб не страждало травлення: поради дієтолога

При вживанні бобових - квасоля, горох, сочевиця, нут - організм отримує різноманітні корисні мікроелементи та вітаміни, якими можна неабияк запастися без ризику набрати зайву вагу. При цьому у такого рослинного продукту є і свої недоліки, пов'язані з травленням. Втім, є деякі секрети приготування, які допоможуть від них позбавити.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook .

Чим корисні бобові

Бобові рекомендують для профілактики серцево-судинних захворювань, ожиріння і цукрового діабету. Вони розширять раціон корисними рослинними продуктами.

Сочевиця, нут і квасоля є лідерами за вмістом вегетаріанського білка в рослинних продуктах. У приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту.

Містять складні вуглеводи, клітковину, важливі вітаміни, особливо групи В та мінерали, мають високий вміст фолієвої кислоти та заліза.

Мають багато клітковини - близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Саме клітковина допомагає травленню, покращує виведення токсичних речовин з організму.

Всі бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35, містять мало жирів (від 0,5 до 3 г на 100 г готового продукту).

Які недоліки у бобових

Містять фітати - речовини, які заважають засвоєнню мінеральних елементів (заліза, цинку, кальцію, магнію, фосфору).

Ще до складу бобових входять інгібітори протеаз, які не дають повноцінно засвоюватися білкам (у бобових він засвоюється на 65-70% в порівнянні з білком тваринного походження - в м'ясі, яйцях).

Бобові містять галактоолігосахариди та фруктани - це харчові волокна, які організм не може переварити самостійно. Цим займаються бактерії кишечника, і в процесі розщеплення речовин виділяються гази, що викликають здуття живота і навантажують травну систему.

Як знизити негативний вплив бобових на травлення

За словами дієтолога, всі сушені бобові потрібно готувати, попередньо замочивши їх на 18 годин у воді, яку потрібно підкислити соком лимона, поставити в тепле місце. Потім ця вода виливається.

"Це зменшує вміст фітинової кислоти на 20 - 30%. Тим, у кого бобові основне джерело білка, для зменшення негативного впливу фітатів (фітинової кислоти), треба бобові перед вживанням пророщувати", - рекомендує фахівець.

Відварювати бобові можна у 2 етапи. Спочатку довести до кипіння, проварити 5 хвилин, потім злити воду і залити свіжою, після чого доварити до готовності. Як пояснила Фус, при такому способі приготування можна мінімізувати ризик здуття живота.

Не варто скорочувати час приготування, оскільки недоварені овочі самі можуть подразнювати травну систему. Сіль бажано додати в кінці варіння, коли овочі розм'якшаться.

Обов'язково підберіть свою порцію бобових і "не передайте куті меду". Так, наприклад, 150 г може викликати негативну реакцію зі сторони кишечника, а 50 г можуть пройти абсолютно спокійно.

"Якщо у вас є проблеми з травленням, вживайте бобові в невеликій кількості правильно приготовані", - звернула увагу дієтолог.

Важливо не залишати приготовані бобові лежати довго, інакше вони стануть більш легким субстратом для ферментації бактеріями кишечнику та сприятимуть більшому газоутворенню.

Якщо ви мало вживаєте бобові, то починати їх вводити в раціон краще поступово: 1-2 рази на тиждень в невеликих кількостях, і уважно стежте за реакціями організму.

"До бобових, які краще сприймаються організмом відносяться зелена квасоля, червона сочевиця і зелений горошок", - уточнила фахівець.