Як правильно готувати бобові, щоб не страждало травлення: поради дієтолога
При вживанні бобових - квасоля, горох, сочевиця, нут - організм отримує різноманітні корисні мікроелементи та вітаміни, якими можна неабияк запастися без ризику набрати зайву вагу. При цьому у такого рослинного продукту є і свої недоліки, пов'язані з травленням. Втім, є деякі секрети приготування, які допоможуть від них позбавити.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Чим корисні бобові
- Бобові рекомендують для профілактики серцево-судинних захворювань, ожиріння і цукрового діабету. Вони розширять раціон корисними рослинними продуктами.
- Сочевиця, нут і квасоля є лідерами за вмістом вегетаріанського білка в рослинних продуктах. У приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту.
- Містять складні вуглеводи, клітковину, важливі вітаміни, особливо групи В та мінерали, мають високий вміст фолієвої кислоти та заліза.
- Мають багато клітковини - близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Саме клітковина допомагає травленню, покращує виведення токсичних речовин з організму.
- Всі бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35, містять мало жирів (від 0,5 до 3 г на 100 г готового продукту).
Які недоліки у бобових
- Містять фітати - речовини, які заважають засвоєнню мінеральних елементів (заліза, цинку, кальцію, магнію, фосфору).
- Ще до складу бобових входять інгібітори протеаз, які не дають повноцінно засвоюватися білкам (у бобових він засвоюється на 65-70% в порівнянні з білком тваринного походження - в м'ясі, яйцях).
- Бобові містять галактоолігосахариди та фруктани - це харчові волокна, які організм не може переварити самостійно. Цим займаються бактерії кишечника, і в процесі розщеплення речовин виділяються гази, що викликають здуття живота і навантажують травну систему.
Як знизити негативний вплив бобових на травлення
- За словами дієтолога, всі сушені бобові потрібно готувати, попередньо замочивши їх на 18 годин у воді, яку потрібно підкислити соком лимона, поставити в тепле місце. Потім ця вода виливається.
"Це зменшує вміст фітинової кислоти на 20 - 30%. Тим, у кого бобові основне джерело білка, для зменшення негативного впливу фітатів (фітинової кислоти), треба бобові перед вживанням пророщувати", - рекомендує фахівець.
- Відварювати бобові можна у 2 етапи. Спочатку довести до кипіння, проварити 5 хвилин, потім злити воду і залити свіжою, після чого доварити до готовності. Як пояснила Фус, при такому способі приготування можна мінімізувати ризик здуття живота.
- Не варто скорочувати час приготування, оскільки недоварені овочі самі можуть подразнювати травну систему. Сіль бажано додати в кінці варіння, коли овочі розм'якшаться.
- Обов'язково підберіть свою порцію бобових і "не передайте куті меду". Так, наприклад, 150 г може викликати негативну реакцію зі сторони кишечника, а 50 г можуть пройти абсолютно спокійно.
"Якщо у вас є проблеми з травленням, вживайте бобові в невеликій кількості правильно приготовані", - звернула увагу дієтолог.
- Важливо не залишати приготовані бобові лежати довго, інакше вони стануть більш легким субстратом для ферментації бактеріями кишечнику та сприятимуть більшому газоутворенню.
- Якщо ви мало вживаєте бобові, то починати їх вводити в раціон краще поступово: 1-2 рази на тиждень в невеликих кількостях, і уважно стежте за реакціями організму.
"До бобових, які краще сприймаються організмом відносяться зелена квасоля, червона сочевиця і зелений горошок", - уточнила фахівець.
- Ще один спосіб, який допоможе запобігти здуття живота, це додавання свіжої зелені до бобових (листя петрушки, базиліка, кропу, майорану або чебрецю).
Нагадаємо, раніше дієтолог назвала продукти, які серце садять, а які - знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань в абсолютно здорових.
Додамо, що перед цим лікарі розповіли, які продукти допоможуть знизити артеріальний тиск.