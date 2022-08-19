RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Правдолюб, який завжди йшов попереду": Порошенко про Юрія Каракая, який загинув на фронті

Фото: Юрій Каракай (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив про загибель на фронті активіста ГО "Справа Громад" Юрія Каракая. У перший же день широкомасштабного вторгнення Юрій Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

Про це він написав у Facebook.

"Знову важка втрата для нашої команди. Війна забирає найкращих… Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай. Він був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у воєнні часи на фронті. Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни", - написав Порошенко.

За його словами, початок широкомасштабного вторгнення він також зустрів у офісі, вступивши до лав 206 батальйону. Згодом без вагань пішов на фронт боронити Україну від ворога.

"Героїв убивають, але слава їхня вічна… Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки", - додав Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України