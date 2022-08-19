"Правдолюб, який завжди йшов попереду": Порошенко про Юрія Каракая, який загинув на фронті

Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив про загибель на фронті активіста ГО "Справа Громад" Юрія Каракая. У перший же день широкомасштабного вторгнення Юрій Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

"Знову важка втрата для нашої команди. Війна забирає найкращих… Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай. Він був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у воєнні часи на фронті. Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни", - написав Порошенко.

За його словами, початок широкомасштабного вторгнення він також зустрів у офісі, вступивши до лав 206 батальйону. Згодом без вагань пішов на фронт боронити Україну від ворога.

"Героїв убивають, але слава їхня вічна… Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки", - додав Порошенко.