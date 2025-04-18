Правда о сексе на одну ночь, которую никто не говорит: что стоит знать мужчинам и женщинам

Свидание на одну ночь - это не новость в современном мире. Для одних это способ расслабиться и развлечься, для других - источник разочарований и даже тревоги. Действительно ли секс без обязательств может быть полезным? И какие последствия он имеет для мужчин и женщин - не только психологические, но и социальные?
Почему люди выбирают свидания на одну ночь, для чего это нужно, что стоит знать о таких свиданиях мужчинам и женщинам, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Это интимная встреча между людьми, которые не планируют романтических или длительных отношений. Такая практика стала привычной в мире онлайн-знакомств, когда свидания организуются быстро, без эмоциональных вложений.
По словам Виталия Курсика, для части людей это - проявление свободы и телесной автономии. Для других - шаг, вызывающий чувство вины или разочарования.
Мужчины чаще воспринимают такие свидания как развлечение. Но согласно исследованиям, после секса без эмоциональной связи часть из них также чувствует опустошение или потерю интереса к дальнейшим отношениям.
Женщины могут реагировать сложнее. Из-за гормона окситоцин, который вырабатывается во время близости, формируется ощущение привязанности даже без глубокой эмоциональной связи. Отсюда - риск разочарования.
Прежде всего - честность с собой
Это твой сознательный выбор или способ заглушить одиночество, боль, усталость от сложных отношений? Если это способ убежать - он вряд ли принесет удовольствие.
Согласование ожиданий
Все, что добровольное, взрослое и осознанное - ок. Но только если обе стороны понимают формат.
"Не "может, завтра снова увидимся", если точно не собираешься. И не "мы просто друзья", если после ночи хочешь больше", - говорит эксперт.
Безопасность - не только физическая, но и эмоциональная
Презервативы, личные границы, готовность вовремя уйти - это тоже забота о себе. И не надо себя осуждать, если эмоции после были неожиданными. Мы живы.
Это - не обязательно путь к одиночеству или "падению морали".
Для кого-то это действительно о свободе, удовольствии и коротком путешествии без обещаний. Главное - не путать это с терапией душевных ран.
Психологические. Тревожность, ощущение, что вас использовали, снижение самооценки
Физические. Риски различных заболеваний, которые передаются половым путем, беременность
Социальные. Осуждение или непонимание со стороны друзей/родственников
"Если ты замечаешь, что случайные связи - это единственное, на что хватает ресурса или смелости, и более глубокие связи вызывают страх, сомнения или боль - это уже приглашение посмотреть глубже, вместе со специалистом", - резюмирует Виталий Курсик.