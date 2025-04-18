Правда о сексе на одну ночь, которую никто не говорит: что стоит знать мужчинам и женщинам

Свидание на одну ночь - это не новость в современном мире. Для одних это способ расслабиться и развлечься, для других - источник разочарований и даже тревоги. Действительно ли секс без обязательств может быть полезным? И какие последствия он имеет для мужчин и женщин - не только психологические, но и социальные?

Почему люди выбирают свидания на одну ночь, для чего это нужно, что стоит знать о таких свиданиях мужчинам и женщинам, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что такое свидание на одну ночь

Это интимная встреча между людьми, которые не планируют романтических или длительных отношений. Такая практика стала привычной в мире онлайн-знакомств, когда свидания организуются быстро, без эмоциональных вложений.

По словам Виталия Курсика, для части людей это - проявление свободы и телесной автономии. Для других - шаг, вызывающий чувство вины или разочарования.

Как такие свидания воспринимают мужчины и женщины

Мужчины чаще воспринимают такие свидания как развлечение. Но согласно исследованиям, после секса без эмоциональной связи часть из них также чувствует опустошение или потерю интереса к дальнейшим отношениям.

Женщины могут реагировать сложнее. Из-за гормона окситоцин, который вырабатывается во время близости, формируется ощущение привязанности даже без глубокой эмоциональной связи. Отсюда - риск разочарования.

Что стоит помнить о таких встречах мужчинам и женщинам

Прежде всего - честность с собой

Это твой сознательный выбор или способ заглушить одиночество, боль, усталость от сложных отношений? Если это способ убежать - он вряд ли принесет удовольствие.

Согласование ожиданий

Все, что добровольное, взрослое и осознанное - ок. Но только если обе стороны понимают формат.

"Не "может, завтра снова увидимся", если точно не собираешься. И не "мы просто друзья", если после ночи хочешь больше", - говорит эксперт.

Безопасность - не только физическая, но и эмоциональная

Презервативы, личные границы, готовность вовремя уйти - это тоже забота о себе. И не надо себя осуждать, если эмоции после были неожиданными. Мы живы.

Это - не обязательно путь к одиночеству или "падению морали".

Для кого-то это действительно о свободе, удовольствии и коротком путешествии без обещаний. Главное - не путать это с терапией душевных ран.

Последствия секса на одну ночь

Психологические. Тревожность, ощущение, что вас использовали, снижение самооценки

Физические. Риски различных заболеваний, которые передаются половым путем, беременность

Социальные. Осуждение или непонимание со стороны друзей/родственников

Советы тем, кто хочет попробовать секс на одну ночь

Помни для чего ты это делаешь и не ищи в этом любовь или спасение от одиночества

Ответственность и защита - даже если вам не интересно имя партнера, презерватив все равно должен быть

Не делай это с коллегами или друзьями - последствия могут быть непредсказуемыми и неловкими

Не осуждай себя и не идеализируй ситуацию - это просто твой опыт

Не жди продолжения или звонка - если вдруг будет какое-то потом - это хорошо, а нет - это не поражение.

"Если ты замечаешь, что случайные связи - это единственное, на что хватает ресурса или смелости, и более глубокие связи вызывают страх, сомнения или боль - это уже приглашение посмотреть глубже, вместе со специалистом", - резюмирует Виталий Курсик.