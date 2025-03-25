"Работают уже давно". Врач рассказала, когда появится универсальная вакцина против гриппа

Меняют ли состав вакцин каждый год

По словам врача, состав вакцин не меняется каждый год.

"Иногда мы видим, что несколько лет подряд те же четырехвалентные вакцины могут быть. Несколько лет после пандемического гриппа мы применяли вакцину, которая содержала этот вариант. То есть вирус этот был опасным, он продолжал циркулировать, поскольку он циркулировал, то как раз входил в состав вакцин", - рассказала эксперт.

В целом все другие варианты вакцин меняются и это отслеживается центрами гриппа, которые есть во многих регионах мира.

В частности, та вакцина, которая появляется в следующем году уже адаптирована к тем вирусам, которые появились.

Инфекционист добавила, что полностью не совпадений вакцины с вирусом практически не бывает. Однако, иногда бывают определенные отличия одного из вирусов. Речь идет о вирусе гриппа А H3N2, который может быстрее меняться.

"Вакцины, которые мы применяем, все-таки достаточно эффективны даже в условиях такой быстрой изменчивости вируса гриппа", - добавила Алла Волоха.

Создадут ли универсальную вакцину

Врач-иммунолог объяснила, что над такой вакциной ученые "работают уже давно". Важно, чтобы она была безопасной для организма.

"Мне сложно сказать, насколько быстро она появится и как долго она будет универсальной против всех вирусов гриппа, учитывая такую его изменчивость. Пока сложно сказать", - отметила она.

Разработки вакцины уже проводятся, по словам врача, уже есть публикации в литературе. Однако, пока неизвестно, будет ли новая вакцина универсальной против всех вирусов гриппа.

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