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"Работает аналогично Ozempik". Назван эффективный напиток для похудения

Какой напиток поможет похудеть (Скриншот с видео)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли похудеть без изнурительных физических тренировок? Оказывается, что да.

Как его приготовить и что нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетологии.

Как сделать напиток, который действует как Оземпик

Диетолог Кортни Кассис сообщила, что фруктовый напиток может действовать как натуральный Ozempic, обеспечивая чувство сытости в течение длительного времени и снижая аппетит.

Оземпик - это препарат, который изначально предназначался для борьбы с диабетом 2 типа, а теперь он часто используется для борьбы с ожирением, способствуя длительному контролю веса. Однако, как любой препарат, он имеет побочные эффекты, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и запор.

По словам эксперта, природной альтернативой является "натуральный фруктовый напиток Ozempic".

"Когда вы понимаете, что клетчатка может иметь эффект, подобный Ozempik, вы пьете ее каждый день и видите больше результатов за две недели, чем за два года", - сказала Кортни.

Диетолог поделилась рецептом напитка для похудения из пяти ингредиентов: воды, семян чиа, замороженной малины, лимонного сока и кокосовой воды.

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 1/4 стакана семян чиа
  • 1/2 стакана замороженной малины
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 3 стакана кокосовой воды

Налейте воду в чашку блендера. Добавьте семена чиа и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты: лимонный сок, замороженную малину и кокосовую воду. Все перемешайте и выпейте сразу после приготовления.

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