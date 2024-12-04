"Работает аналогично Ozempik". Назван эффективный напиток для похудения

Можно ли похудеть без изнурительных физических тренировок? Оказывается, что да.

Как его приготовить и что нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетологии.

Как сделать напиток, который действует как Оземпик

Диетолог Кортни Кассис сообщила, что фруктовый напиток может действовать как натуральный Ozempic, обеспечивая чувство сытости в течение длительного времени и снижая аппетит.

Оземпик - это препарат, который изначально предназначался для борьбы с диабетом 2 типа, а теперь он часто используется для борьбы с ожирением, способствуя длительному контролю веса. Однако, как любой препарат, он имеет побочные эффекты, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и запор.

По словам эксперта, природной альтернативой является "натуральный фруктовый напиток Ozempic".

"Когда вы понимаете, что клетчатка может иметь эффект, подобный Ozempik, вы пьете ее каждый день и видите больше результатов за две недели, чем за два года", - сказала Кортни.

Диетолог поделилась рецептом напитка для похудения из пяти ингредиентов: воды, семян чиа, замороженной малины, лимонного сока и кокосовой воды.

Ингредиенты:

1 стакан воды

1/4 стакана семян чиа

1/2 стакана замороженной малины

2 столовые ложки лимонного сока

3 стакана кокосовой воды

Налейте воду в чашку блендера. Добавьте семена чиа и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты: лимонный сок, замороженную малину и кокосовую воду. Все перемешайте и выпейте сразу после приготовления.