ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Работает аналогично Ozempik". Назван эффективный напиток для похудения

Среда 04 декабря 2024 18:05
UA EN RU
"Работает аналогично Ozempik". Назван эффективный напиток для похудения Какой напиток поможет похудеть (Скриншот с видео)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли похудеть без изнурительных физических тренировок? Оказывается, что да.

Как его приготовить и что нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетологии.

Как сделать напиток, который действует как Оземпик

Диетолог Кортни Кассис сообщила, что фруктовый напиток может действовать как натуральный Ozempic, обеспечивая чувство сытости в течение длительного времени и снижая аппетит.

Оземпик - это препарат, который изначально предназначался для борьбы с диабетом 2 типа, а теперь он часто используется для борьбы с ожирением, способствуя длительному контролю веса. Однако, как любой препарат, он имеет побочные эффекты, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и запор.

По словам эксперта, природной альтернативой является "натуральный фруктовый напиток Ozempic".

"Когда вы понимаете, что клетчатка может иметь эффект, подобный Ozempik, вы пьете ее каждый день и видите больше результатов за две недели, чем за два года", - сказала Кортни.

Диетолог поделилась рецептом напитка для похудения из пяти ингредиентов: воды, семян чиа, замороженной малины, лимонного сока и кокосовой воды.

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 1/4 стакана семян чиа
  • 1/2 стакана замороженной малины
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 3 стакана кокосовой воды

Налейте воду в чашку блендера. Добавьте семена чиа и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты: лимонный сок, замороженную малину и кокосовую воду. Все перемешайте и выпейте сразу после приготовления.

Кстати, тренер развеял главный миф о стакане воды натощак.

Также мы писали о простой полосе из трех ингредиентов, чтобы сбросить 7 кг в неделю.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровое питание Здоровье
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря