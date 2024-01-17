Сотрудники Bihus Info употребляли наркотики: в сети появилось видео, Бигус отреагировал

Скандальное видео попало в сеть

На YouTube-канале "Народная правда" появилось видео с записями разговоров сотрудников медиа. Они обсуждают покупку и стоимость наркотических веществ.

"Поставщик" также рассказал собравшимся на вечеринке, что делать с веществами, которые заказали "клиенты". Вероятно, телефонные диалоги были записаны в течение определенного промежутка времени.

В одном из разговоров сотрудница Bihus Info отметила, что "заказывает" наркотики на корпоратив с коллегами.

В домике, где праздновали корпоратив, были установлены камеры наблюдений. На кадрах видно, как работники издания будто употребляют наркотические вещества.

Реакция Дениса Бигуса

Денис Бигус - это украинский журналист, корреспондент международной сети журналистов-расследователей OCCRP, а также доброволец в рядах ВСУ с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

После публикации скандального видео его реакция не заставила себя ждать.

"Я не писал видео на этом канале два года. Два года я сидел по каким-то ямам по всей линии (фронту - ред.), вернулся только вот под Новый год. И первое, что я теперь должен сделать, это как-то оправдываться за вполне взрослых людей, которые в свое свободное время оказались, буду откровенным, долбо**мами", - сказал Бигус.

Он отмечает, что наркотические вещества на вечеринку принесли не журналисты издания, а операторы.

"Во-первых, им прослушивали телефоны, где они обсуждали, что им нужно купить, потому что без "этого" они корпоратив не вывезут. Во-вторых, в домик, где они жили, установили камеру и сняли непосредственно процесс применения", - говорит журналист.

Денис добавил, что все причастные к скандалу уже уволены.

Впоследствии Денис Бигус записал еще одно видео. В нем он рассказал, что за членами команды медиа долгое время следили.

"Это не выглядит как спонтанная акция мести за какой-то конкретный материал. Это системное и длительное преследование для дискредитации работы команды, которую она производила в течение лет. Я не знаю, как эта история должна дискредитировать наш контент", - говорит Бигус.

Он отметил, что такие случаи происходят не впервые. Однако историю с употреблением наркотиков называет вмешательством в глубоко частную жизнь.

"Участники вредят только себе. Социальной угрозы, так сказать, не несут. Я могу быть сколь угодно злым на героев этого видео. Я имею полное право быть злым. Но я имею и полное право спросить спецслужб: вы сошли с ума?" - говорит журналист.

Реакция медиасообщества

Директор ОО "Институт массовой информации" Оксана Романюк написала, что видит в этом давление на журналистов.

"Если сегодня до вечера не будет жесткой реакции власти на системное давление на журналистов, это будет очень и очень плохо для Украины как для демократического государства. Целенаправленная охота на медиа, слежка, запись скрытого видео - недопустима в демократической стране", - высказалась медийница.

Она сравнила такие случаи с временами, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

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Корреспондентка издания "Бабель" Анна Мамонова также выступила против слежки за командой Дениса Бигуса.

"Те, кто выложил видео о бигусов, - го*но. Кто заказал бигусов - го*но. Кто сидит и наматывает на кулак сопли из морали - какое же вы го*но. Операторы, которые жрали то го*но, - го*но. Но лучше бы вы сделали то, что сказал Денис Бигус", - написала она.

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Фактчекеры из организации "НотаЕнота" пришли к выводу, что целью "слива" была дискредитация журналистов.

"Журналистам пытаются прилепить употребление наркотиков и якобы подкрепляют это видеозаписью. На записи видно, что журналисты ничего не употребляют. Принимают те, кто обычно за кадром - операторы. Но люди, запустившие этот вброс, хорошо понимали, что следует дискредитировать именно журналистов. Еще один прием, который используют: "подмена понятий". На видео кто-то употребляет, вам говорят "это журналисты". Подмена сделана", - написали медийщики.

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Пока реакций ни со стороны властей, ни со стороны спецслужб не было.