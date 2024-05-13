Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

В одном из районов Киева дворник использовал флаг Украины как "мешок" для скошенной травы. Такое скандальное событие вызвало резонанс в социальных сетях и послужило поводом для обсуждения среди пользователей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом событии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Вадима Бондаренко в Facebook, TrueUA, Уголовный кодекс Украины.
О скандальном событии рассказал в своем Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко.
"Прошу максимальный репост!!! Вы там в край о***ли или бессмертны?!! Прошу репоста и объяснений. Это так теперь делается, в государственный флаг траву собирают?! Вы, вообще, в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной?" - написал защитник нашего государства.
Он подчеркнул также, что это - надругательство над государственной символикой.
Исходя из того, что боец ВСУ кроме Киевского городского совета тегнул в своей публикации также и Деснянскую районную государственную администрацию, событие произошло именно в Деснянском районе столицы.
Пост Вадима Бондаренко (скриншот: facebook.com/Vadym Bondarenko)
На место происшествия были вызваны представители правоохранительных органов.
Вещественное доказательство (фото: facebook.com/Vadym Bondarenko)
Несколько позже жена военного в комментарии журналистам уточнила, что в настоящее время продолжаются следственные действия насчет "инцидента с государственным флагом Украины" с участием коммунальщика.
Сам Бондаренко в комментарии под одним из перепостов уточнил, что событие произошло на Троещине (в Деснянском районе) недалеко от АТБ и даже выложил координаты локации на карте.
Локация, где произошел скандальный случай (скриншот: google.com/maps)
Следует отметить, что согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами Украины (флагом, гербом или гимном) карается:
После того как информация об этом событии появилась в сети, его начали активно перепощивать и комментировать.
Пользователи, знакомые с ситуацией, уточнили даже, что надругание над флагом заметила жена Вадима Бондаренко (при этом она была шокирована тем, что большое количество людей проходили мимо и не обратили на это никакого внимания).
Она же и вызвала полицию, после чего военный написал соответствующий пост.
В комментариях под публикациями относительно такой ситуации украинцы в основном возмущаются:
В то же время, можно встретить и такие мнения граждан:
Напомним, ранее мы рассказывали, как под Николаевом мужчина требовал снять с магазина украинский флаг.
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