Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

Сообщение о надругательстве над государственной символикой

О скандальном событии рассказал в своем Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко.

"Прошу максимальный репост!!! Вы там в край о***ли или бессмертны?!! Прошу репоста и объяснений. Это так теперь делается, в государственный флаг траву собирают?! Вы, вообще, в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной?" - написал защитник нашего государства.

Он подчеркнул также, что это - надругательство над государственной символикой.

Исходя из того, что боец ВСУ кроме Киевского городского совета тегнул в своей публикации также и Деснянскую районную государственную администрацию, событие произошло именно в Деснянском районе столицы.

Пост Вадима Бондаренко (скриншот: facebook.com/Vadym Bondarenko)

На место происшествия были вызваны представители правоохранительных органов.

Вещественное доказательство (фото: facebook.com/Vadym Bondarenko)

Несколько позже жена военного в комментарии журналистам уточнила, что в настоящее время продолжаются следственные действия насчет "инцидента с государственным флагом Украины" с участием коммунальщика.

Сам Бондаренко в комментарии под одним из перепостов уточнил, что событие произошло на Троещине (в Деснянском районе) недалеко от АТБ и даже выложил координаты локации на карте.

Локация, где произошел скандальный случай (скриншот: google.com/maps)

Следует отметить, что согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами Украины (флагом, гербом или гимном) карается:

штрафом от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

пробационным надзором на срок до трех лет

лишением свободы на срок до трех лет

Реакция пользователей на скандальное событие

После того как информация об этом событии появилась в сети, его начали активно перепощивать и комментировать.

Пользователи, знакомые с ситуацией, уточнили даже, что надругание над флагом заметила жена Вадима Бондаренко (при этом она была шокирована тем, что большое количество людей проходили мимо и не обратили на это никакого внимания).

Она же и вызвала полицию, после чего военный написал соответствующий пост.

В комментариях под публикациями относительно такой ситуации украинцы в основном возмущаются:

"Что у людей в голове? И насколько можно чувствовать себя безнаказанно, вытворяя такое с нашим флагом в период войны за Украину?"

"Я не знаю, кому пришло в голову использовать флаг, как мешок для скошенной травы, но этот человек должен ответить за поругание национального символа"

"Надо сначала думать, а потом делать!"

"Ужас"

"Жесть какая-то, шок просто"

В то же время, можно встретить и такие мнения граждан: