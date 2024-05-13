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Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

Понедельник 13 мая 2024 14:08
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Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала Флаг Украины не может служить "мешком" для мусора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В одном из районов Киева дворник использовал флаг Украины как "мешок" для скошенной травы. Такое скандальное событие вызвало резонанс в социальных сетях и послужило поводом для обсуждения среди пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом событии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Вадима Бондаренко в Facebook, TrueUA, Уголовный кодекс Украины.

Сообщение о надругательстве над государственной символикой

О скандальном событии рассказал в своем Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко.

"Прошу максимальный репост!!! Вы там в край о***ли или бессмертны?!! Прошу репоста и объяснений. Это так теперь делается, в государственный флаг траву собирают?! Вы, вообще, в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной?" - написал защитник нашего государства.

Он подчеркнул также, что это - надругательство над государственной символикой.

Исходя из того, что боец ВСУ кроме Киевского городского совета тегнул в своей публикации также и Деснянскую районную государственную администрацию, событие произошло именно в Деснянском районе столицы.

Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

Пост Вадима Бондаренко (скриншот: facebook.com/Vadym Bondarenko)

На место происшествия были вызваны представители правоохранительных органов.

Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

Вещественное доказательство (фото: facebook.com/Vadym Bondarenko)

Несколько позже жена военного в комментарии журналистам уточнила, что в настоящее время продолжаются следственные действия насчет "инцидента с государственным флагом Украины" с участием коммунальщика.

Сам Бондаренко в комментарии под одним из перепостов уточнил, что событие произошло на Троещине (в Деснянском районе) недалеко от АТБ и даже выложил координаты локации на карте.

Флаг Украины вместо мешка. В Киеве дворник надругался над государственной символикой: подробности скандала

Локация, где произошел скандальный случай (скриншот: google.com/maps)

Следует отметить, что согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами Украины (флагом, гербом или гимном) карается:

  • штрафом от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
  • пробационным надзором на срок до трех лет
  • лишением свободы на срок до трех лет

Реакция пользователей на скандальное событие

После того как информация об этом событии появилась в сети, его начали активно перепощивать и комментировать.

Пользователи, знакомые с ситуацией, уточнили даже, что надругание над флагом заметила жена Вадима Бондаренко (при этом она была шокирована тем, что большое количество людей проходили мимо и не обратили на это никакого внимания).

Она же и вызвала полицию, после чего военный написал соответствующий пост.

В комментариях под публикациями относительно такой ситуации украинцы в основном возмущаются:

  • "Что у людей в голове? И насколько можно чувствовать себя безнаказанно, вытворяя такое с нашим флагом в период войны за Украину?"
  • "Я не знаю, кому пришло в голову использовать флаг, как мешок для скошенной травы, но этот человек должен ответить за поругание национального символа"
  • "Надо сначала думать, а потом делать!"
  • "Ужас"
  • "Жесть какая-то, шок просто"

В то же время, можно встретить и такие мнения граждан:

  • "Когда "государственные "мужи" и вся квартальская братия топчется по нашему, залитому кровью Украины, флагу - спрашивать у каких-то дворников об этом глумлении бесполезно!"
  • "Если будете чмырить дворников, утонете в го*не, потому что все блоггеры, айтишники и недориэлторы. Что было, в то и завернул"
  • "Теперь у нас, может, будет как в Америке. Старые флаги складывать в специальное ведерко и потом с почестями все вместе утилизировать"

Напомним, ранее мы рассказывали, как под Николаевом мужчина требовал снять с магазина украинский флаг.

Читайте также о скандале из-за сорванного с могилы Героя флага.

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