Prada хочет купить бренд Versace: что известно

Так, сообщается, что компания активно изучает целесообразность сделки с Citigroup, привлеченной в качестве консультанта.

В ноябре 2024 года попытка создания американского люксового конгломерата, осуществленная через сделку на сумму 8,5 миллиарда долларов между Tapestry, который владеет брендом Coach, и Capri Holdings, владельцем Michael Kors, не увенчалась успехом. После этого руководство Capri начало изучать возможность продажи своих активов, среди которых бренды Versace и Jimmy Choo.

По информации Reuters, компания Capri привлекла Barclays для оценки возможных стратегических путей, включая полную продажу своей группы.

Модный дом Prada, известный своим элегантным и сдержанным стилем под руководством Миуччи Прады, продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на снижение глобального спроса на предметы роскоши. В третьем квартале прошлого года его продажи выросли на 18%, благодаря бренду Miu Miu, который показал годовой рост на 97%.

Prada может выкупить Versace (фото: Getty Images)

Versace, славящийся смелыми дизайнами, роскошными принтами и культовым элементом стиля в виде головы Медузы Горгоны, основанный Джанни Версаче в 1978 году и теперь возглавляемый его сестрой Донателлой Версаче в качестве креативного директора, принес Capri около 1 миллиарда долларов выручки в прошлом году, что составляет пятую часть от общих доходов группы, которые составили 5,2 миллиарда долларов.

В ноябре 2024 года компания Capri объявила о более значительном, чем ожидалось, сокращении квартальных доходов, что стало следствием ошибок в бюджетном планировании и общего спада спроса на роскошные товары во всем мире.

Возможное слияние Prada и Versace создаст новый союз двух легендарных брендов, что может стать важной вехой в истории мировой моды. Prada, которая демонстрирует успех даже во время экономических трудностей в отрасли, будет иметь возможность укрепить свои позиции на рынке роскошных товаров, дополнив свой портфель ярким и популярным брендом Versace.