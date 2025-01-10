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Prada хочет купить бренд Versace: что известно

Пятница 10 января 2025 19:15
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Prada хочет купить бренд Versace: что известно Prada может выкупить Versace (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Итальянская компания Prada может стать одним из потенциальных покупателей бренда Versace, который входит в состав группы Capri Holdings.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore.

Так, сообщается, что компания активно изучает целесообразность сделки с Citigroup, привлеченной в качестве консультанта.

В ноябре 2024 года попытка создания американского люксового конгломерата, осуществленная через сделку на сумму 8,5 миллиарда долларов между Tapestry, который владеет брендом Coach, и Capri Holdings, владельцем Michael Kors, не увенчалась успехом. После этого руководство Capri начало изучать возможность продажи своих активов, среди которых бренды Versace и Jimmy Choo.

По информации Reuters, компания Capri привлекла Barclays для оценки возможных стратегических путей, включая полную продажу своей группы.

Модный дом Prada, известный своим элегантным и сдержанным стилем под руководством Миуччи Прады, продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на снижение глобального спроса на предметы роскоши. В третьем квартале прошлого года его продажи выросли на 18%, благодаря бренду Miu Miu, который показал годовой рост на 97%.

Prada хочет купить бренд Versace: что известно

Prada может выкупить Versace (фото: Getty Images)

Versace, славящийся смелыми дизайнами, роскошными принтами и культовым элементом стиля в виде головы Медузы Горгоны, основанный Джанни Версаче в 1978 году и теперь возглавляемый его сестрой Донателлой Версаче в качестве креативного директора, принес Capri около 1 миллиарда долларов выручки в прошлом году, что составляет пятую часть от общих доходов группы, которые составили 5,2 миллиарда долларов.

В ноябре 2024 года компания Capri объявила о более значительном, чем ожидалось, сокращении квартальных доходов, что стало следствием ошибок в бюджетном планировании и общего спада спроса на роскошные товары во всем мире.

Возможное слияние Prada и Versace создаст новый союз двух легендарных брендов, что может стать важной вехой в истории мировой моды. Prada, которая демонстрирует успех даже во время экономических трудностей в отрасли, будет иметь возможность укрепить свои позиции на рынке роскошных товаров, дополнив свой портфель ярким и популярным брендом Versace.

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