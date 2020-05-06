Познер розвінчав міф про "братні народи" і дав характеристику Путіну

Володимир Познер (скріншот youtube.com/Первый канал)

Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону висловився про ставлення українців до росіян

Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що не вважає росіян і українців "братніми народами", а також пояснив феномен кремлівської пропаганди.

Російський телеведучий і журналіст також відповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", чи вважає він президента РФ Володимира Путіна негідником.

"Щодо "братнього народу". Ви знаєте, я бував в Україні досить багато до того, як все це сталося. У мене не було відчуття, що це братній народ", - зізнався Познер.

Він наголосив, що в Україні слово "москалі" існувало безумовно, і не на порожньому місці.

"Україна ж стала частиною Росії не тому, що вона цього прагнула - у неї було безвихідне становище. Були поляки, католицизм, були дуже небезпечні ситуації. І вона якоюсь мірою, як і Грузія, між іншим, була змушена стати частиною Росії. Але ж ще Мазепа, і багато інших, були проти. Багато хто в Україні не вважали себе "молодшими братами". Аж ніяк. Тому мені здається, що це ось "братське" - це частина радянської пропаганди", - заявив Познер.

Журналіст зазначив, що насправді народи не "братні" аж ніяк.

"Як тільки отримали можливість піти - одразу ж, не роздумуючи, пішли всі. Жодного "братнього народу", ніхто не сказав: "Ні-ні, ми хочемо залишитися!" Тому щодо "братнього народу"... так, багато близького, мови схожі, одна релігія, ну і що, ось в Болгарії така ж релігія. Ну і що, не в цьому справа. Насправді, як мені здається, якщо були б "братніми народами" - всього цього б не було. Не були "братніми" і не є такими", - констатував російський журналіст.

Познер додав: "думаю, все те, що сталося, звичайно, на довгі довгі роки відносини між Україною і Росією не будуть не те, щоб близькими, а емоційно не будуть близькими. Це так".

Водночас на уточнююче питання Гордона російський телеведучий відмовляється давати президенту РФ негативну характеристику і називати негідником.

"Ось сьогодні кров пролягла між двома народами, при цьому (в Україні) немає поганого ставлення до російської мови та культури, а конкретно до російського керівництва, яке забило кілок у відносини. Чи вважаєте ви Путіна негідником?", - запитав Гордон.

Познер заявив, що таким російського президента не вважає.

"Я розумію вашу точку зору, напевно вона не тільки у вас. Але я з нею не згоден", - сказав він.

Також Познер висловився щодо російської пропаганди, пояснивши її ефективність - професійністю.

"Навчилися знаходити ті слова, доводи, ті міркування, які падають на певний ґрунт. Вона набагато більш професійна, ніж радянська, набагато, і треба віддати належне. Скажімо, таке телевізійне утворення, як РТ... але працюють вони дуже професійно", - резюмував Познер.

Відео: Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розвінчав міф про "братні народи" і висловився про російську пропаганду

Раніше ми писали про те, що Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що думає про президента України Володимира Зеленського.