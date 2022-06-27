На позитиві. З'явилося відео, як бійці ЗСУ готують сніданок під обстрілами

Українські захисники не втрачають бойового духу і позитиву навіть під час обстрілів на лінії фронту. Вони з посмішкою готують собі їжу, незважаючи на всю критичність ситуації.
Відео приготування трапези показав телеканал СТБ.
У ролику показано, як військові роблять собі сніданок. На тлі цього чутні обстріли і вибухи. Також бійці готують смажену картоплю на салі на багатті. Мужності наших воїнів можна позаздрити, вони зберігають позитив у всьому!
У коментарях українці побажали смачного нашим захисникам і подякували їм за те, що вони борються із загарбниками.
Як ми раніше писали, українські військові придумують різні засоби для знищення російських окупантів. Зокрема, стануть в нагоді в цьому випадку стають і звичайні дрони.
Також українські військові "модернізували" ракети з російського Ка-52. Тепер вони б'ють по окупантам.