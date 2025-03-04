Диета №1, которая способствует здоровой и долгой жизни

Что стоит знать

Диетолог Карла Эрнандес рассказал, что потребление большего количества белков растительного происхождения связано со здоровым старением. Растительная диета может помочь людям жить дольше и оставаться здоровыми, снижая риск заболеваний, связанных с возрастом.

Диеты с высоким содержанием растительных белков также, как правило, содержат больше клетчатки, антиоксидантов, фитохимических веществ и полезных жиров по сравнению с диетами, богатыми животными белками.

Каждый из них может способствовать улучшению метаболического здоровья, уменьшению воспаления и общему снижению риска заболевания.

Исследования показывают, что замена только одной порции красного мяса в день растительными белковыми продуктами, такими как бобовые и цельные зерна, может быть связана со снижением риска преждевременной смерти на 7-19%.

Бобовые и фасоль обычно обеспечивают от 7 до 15 г белка на полстакана.

Во время исследования с участием 3721 человека было обнаружено, что когда люди заменяют 3% или более ежедневных калорий животного или молочного белка белком растительного происхождения, их шансы на здоровое старение увеличиваются на 22%.

Что помогает бороться с воспалением

Растительные источники белка, такие как соя, чечевица, киноа и семена, наполнены такими антиоксидантами, как витамины С и Е и бета-каротин. Эти питательные вещества помогают защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление, что является ключевыми факторами здорового старения.

Растительные белки также содержат другие мощные соединения, такие как флавоноиды и полифенолы, которые помогают поддерживать здоровье сердца, уменьшают воспаление и могут помочь предотвратить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Способствуя восстановлению клеток и поддержанию иммунной функции, эти растительные белки играют важную роль в поддержании долголетия и общего благополучия.

Вместе с силовыми тренировками увеличение потребления белка может помочь замедлить потерю мышц.

В частности, соя, сейтан, темпе, чечевица и тыквенные семечки являются отличными источниками лейцина -, ключевой аминокислоты для стимуляции синтеза мышечного белка.

Как потреблять больше растительного белка

Распределите потребление белка в течение дня

Можно распределить потребление белка между всеми приемами пищи и закусками, чтобы максимизировать синтез белка в мышцах. Это означает, что вы будете получать достаточное количество белка во время завтрака, а не только за ужином.

Добавьте больше фасоли и бобовых

Чтобы получить больше белка и питательных веществ, добавляйте фасоль и бобовые в рагу, супы и даже салаты.

Экспериментируйте с соевыми продуктами

Тофу является отличным источником белка - полстакана содержит около 22 граммов. Вы можете добавлять его в жареные и соленые блюда.

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