Диета №1, которая способствует здоровой и долгой жизни

Соблюдение диеты, богатой растительным белком, может стать важным шагом на пути к здоровой и долгой жизни. Исследования показывают, что растительные источники белка не только поддерживают оптимальный уровень энергии, но и помогают снизить риск развития хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

Что стоит знать

Диетолог Карла Эрнандес рассказал, что потребление большего количества белков растительного происхождения связано со здоровым старением. Растительная диета может помочь людям жить дольше и оставаться здоровыми, снижая риск заболеваний, связанных с возрастом.

Диеты с высоким содержанием растительных белков также, как правило, содержат больше клетчатки, антиоксидантов, фитохимических веществ и полезных жиров по сравнению с диетами, богатыми животными белками.

Каждый из них может способствовать улучшению метаболического здоровья, уменьшению воспаления и общему снижению риска заболевания.

Исследования показывают, что замена только одной порции красного мяса в день растительными белковыми продуктами, такими как бобовые и цельные зерна, может быть связана со снижением риска преждевременной смерти на 7-19%.

Бобовые и фасоль обычно обеспечивают от 7 до 15 г белка на полстакана.

Во время исследования с участием 3721 человека было обнаружено, что когда люди заменяют 3% или более ежедневных калорий животного или молочного белка белком растительного происхождения, их шансы на здоровое старение увеличиваются на 22%.

Что помогает бороться с воспалением

Растительные источники белка, такие как соя, чечевица, киноа и семена, наполнены такими антиоксидантами, как витамины С и Е и бета-каротин. Эти питательные вещества помогают защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление, что является ключевыми факторами здорового старения.

Растительные белки также содержат другие мощные соединения, такие как флавоноиды и полифенолы, которые помогают поддерживать здоровье сердца, уменьшают воспаление и могут помочь предотвратить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Способствуя восстановлению клеток и поддержанию иммунной функции, эти растительные белки играют важную роль в поддержании долголетия и общего благополучия.

Вместе с силовыми тренировками увеличение потребления белка может помочь замедлить потерю мышц.

В частности, соя, сейтан, темпе, чечевица и тыквенные семечки являются отличными источниками лейцина -, ключевой аминокислоты для стимуляции синтеза мышечного белка.

Как потреблять больше растительного белка

Распределите потребление белка в течение дня

Можно распределить потребление белка между всеми приемами пищи и закусками, чтобы максимизировать синтез белка в мышцах. Это означает, что вы будете получать достаточное количество белка во время завтрака, а не только за ужином.

Добавьте больше фасоли и бобовых

Чтобы получить больше белка и питательных веществ, добавляйте фасоль и бобовые в рагу, супы и даже салаты.

Экспериментируйте с соевыми продуктами

Тофу является отличным источником белка - полстакана содержит около 22 граммов. Вы можете добавлять его в жареные и соленые блюда.