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Пожежа в природному парку під Одесою: у вогні загинули унікальні тварини і птахи

STYLERПодії    03.04.2020 - 18:32
Пожежа в природному парку під Одесою: у вогні загинули унікальні тварини і птахи
Пожежа в природному парку під Одесою (колаж РБК-Україна)

Пожежу у Нижньодністровському національному природному парку розслідує поліція

Пожежа під Одесою на території Нижньодністровського національного природного парку сталася 1 квітня, і пожежники боролися з полум'ям весь день. В результаті інциденту вигоріло 10 га унікальної природної екосистеми з численними птахами.

Правоохоронці розповіли, що пернаті саме висиджували в гніздах пташенят.

На місці події працювали рятувальники і слідчо-оперативна група, повідомили в прес-службі Білгород-Дністровського відділу поліції в Одеській області 3 квітня.

Відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 252 (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду) КК.

Також в рамках досудового слідства призначено ряд експертиз, проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до займання.

В поліції нагадали, що по 15 червня в екосистемах введено режим тиші - не можна шуміти або іншим чином порушувати спокій лісових мешканців.

За даними ДСНС, тільки за минулу добу в країні сталося 943 випадків загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах.

"Зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі", - йдеться на сайті ДСНС.

Пожежа в природному парку під Одесою: у вогні загинули унікальні тварини і птахиПожежа в природному парку під Одесою: у вогні загинули унікальні тварини і птахиПожежа в природному парку під Одесою: у вогні загинули унікальні тварини і птахи

Пожежа у Нижньодністровському національному природному парку - вигоріло 10 га унікальної екосистеми (Фото: 7kanal.com.ua)

Категорично забороняється:

  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • спалювати стерню та інші рослинні рештки на сільськогосподарських полях;
  • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

"Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків і матеріального збитку", - закликали рятувальники.

Раніше ми писали, що в лютому в цьому природному парку вже була масштабна пожежа - тоді займання сталося в районі 48 км траси Одеса-Рені, а північний вітер роздмухав вогонь вздовж лиману.

Місцеві жителі підозрюють, що часто до таких інцидентів призводять умисні підпали, які влаштовують браконьєри, щоб зігнати тварин до потрібного місця.

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