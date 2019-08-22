Пожежа в "Токіо Стар": у вогні загинула пара з Києва, яка збиралася одружитися

Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі загинула молода закохана пара з Києва. Хлопці після відпочинку на морі заїхали всього на одну добу в місто, щоб зустрітися з друзями і погуляти. Єдина ніч в Одесі виявилася для них фатальною. Вони загинули, тримаючись за руки, повідомляє ТСН.

24-річний Євген та 23-річна Маргарита працювали в елітному ресторані в Києві кухарями. Там вони познайомилися і почали зустрічатися. Через кілька місяців вони вирішили разом провести відпустку на морі, а після повернення до Києва Євген збирався зробити Маргариті пропозицію і повести її в ЗАГС.

"Він про неї все казав: "Маргарита, Маргариточка". Вона до нас у гості приїжджала, ми дружили, все було добре. Він хотів одружитися. Весь час говорив мені: "Аня, приїдемо з моря, одружимося". Він був дуже закоханий у Маргариту. Думаю, що і вона в нього, тому що вони навіть померли, тримаючи один одного за руки", - розповіла сестра загиблого.

В той фатальний день вони вирішили залишитися в Одесі, щоб погуляти. Друг, з яким вони провели час у місті, пропонував залишитися у нього, але Євген відповів, що хотів би побути наодинці з коханою.

"О 23:16 вони ще були на зв'язку, а рано вранці мені зателефонував друг, з яким вони в Одесі зустрічалися. Вони гуляли, потім друг провів їх до готелю, ще говорив: "залишайтесь у мене". Але мій брат відповів: "хочу побути з Маргаритою наодинці". Я до останнього не вірила, що з Женею це сталося. Все думала, що в нього, може, телефон вкрали або щось ще. Ми разом відпочивали в Росейці (Одеська область), але вони хотіли заїхати в Одесу погуляти, бо ніколи там не були. Женя казав, що хоч служив в Одесі (у прикордонних військах), але на море там ніколи не був. І вони заїхали на один день в Одесу, і повинні були вже 17 серпня їхати в Київ", - пояснила сестра Євгенія Ганна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очевидці трагедії в "Токіо Стар" розповіли справжні причини пожежі.

А також розповідали про те, що ідентифікували вісім з дев'яти жертв пожежі в готелі "Токіо Стар".