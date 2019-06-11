Пожежа в психлікарні Одеси: стали відомі шокуючі подробиці

Пожежа в Одесі в психіатричній клініці отримала сильний резонанс. Родичі загиблої медсестри Юлії Нікітіної, яка пожертвувала собою заради порятунку пацієнтів, вважають, що у всьому винні її колеги, адже вони пили на роботі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За попередніми висновками експертів, найбільш ймовірна причина займання - це ненавмисний підпал, а от причиною жахливої трагедії є нехтування правилами пожежної безпеки.

Займання почалося в господарській будівлі, де сушилася білизна. При цьому пацієнти клініки, влаштували там місце для куріння. В сушарці перебувала білизна та матраци. Задимлення від вати пішло по корпусу на дах будівлі.

За словами керівника поліції Одеської області Олега Беха, деякі пацієнти користувалися сірниками та запальничками.

Пожежа в Одесі - нові подробиці інциденту в психлікарні (відео: YouTube/ТСН)

Прокуратура буде розбиратися з рятувальниками, які хоч і швидко загасили пожежу, але не поставили питання про закриття лікарні напередодні останньої перевірки, в ході якої було виявлено безліч порушень пожежної безпеки.

"Ми проаналізуємо, чому не було звернення до суду. Буде проводитися, крім розслідування подій, які безпосередньо призвели до загибелі людей, і недбалість посадових осіб", - зазначив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Слідчим дуже складно проводити роботу, оскільки більшість пацієнтів не можуть навіть пригадати своїх імен, не кажучи вже про те, щоб надати якусь корисну інформацію щодо цього інциденту.

Тим не менш, поліція вивчає камери відеоспостереження і допитує бездомних, які часто проникали на територію лікарні.

В управлінні охорони здоров'я Одеської області спростували заяву головного лікаря про те, що наявних співробітників на чергуванні було мало для швидкої евакуації пацієнтів. Там заявили, що трьох осіб на п'ятдесят чотири пацієнта - цілком достатньо.

Пожежа в одеській психлікарні (фото: dumskaya.net)

Цікаво, але рідні загиблої медсестри кажуть, що її колеги в той день перебували в стані алкогольного сп'яніння і не могли адекватно відреагувати на пожежу. Людей виводила лише чергова 55-річна медсестра, яка сама і загинула.

"Санітарки, які з нею були, були в нетверезому стані, вони були в нетверезому стані, я їх сама вчора бачила, бо я стояла ось тут і мене просто туди не пускали", - заявила невістка загиблої Юлія Скубій.

В даний час у лікарні перебувають четверо постраждалих пацієнтів. При цьому троє з них у реанімації.

За словами лікарів, потерпілі перебувають у стабільному стані. У однієї опік грудних дихальних шляхів, у другої - отруєння чадним газом.

Всі загиблі пацієнти - люди за 80 років. Нагадаємо, що сім'ям загиблих повинні виплатити по 100 тисяч гривень, а постраждалим - по 50 тисяч.

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