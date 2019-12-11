Пожежа в Одесі: студентів перевели в небезпечне для життя приміщення

Пожежа в коледжі Одеси змусила студентів переміститися вчитися в інше місце. Як виявилося, це приміщення небезпечно для життя молодих людей, адже воно не відповідає елементарним нормам безпеки. Про це повідомляє видання "Думська".

На сесії міської ради, співробітник департаменту освіти, який раніше працював в ДСНС області, перевірив будівлю і виявив, що в ньому відсутня пожежна сигналізація. Там вузькі сходи, а на перших поверхах решітки зовсім не відкриваються.

При проведенні пробної навчальної евакуації, частина учнів просто не відреагували і залишилися всередині будівлі.

Депутати обурилися таким вибором приміщення для учнів і вимагали від міністерства освіти написати письмове пояснення, чому було вибрано саме це приміщення.

Раніше для студентів пропонували приміщення Гуманітарного університету, але це питання міністерство освіти чому то навіть не розглянуло.

Як раніше повідомлялося, кількість жертв в коледжі Одеси збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тел знайшли після пожежі. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Другою версією пожежі є підпал.