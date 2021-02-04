Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: стали відомі подробиці трагедії

Пожежа у лікарні Запоріжжя (Колаж РБК-Україна)

Пожежа у лікарні міста Запоріжжя для хворих з COVID-19 спалахнула в ніч на четвер, 4 лютого. Близько опівночі загорівся п'ятиповерховий корпус і вогнем захопило палату реанімації на першому поверсі.

Як розповіли очевидці, сильного вогню не було, а ось димом оповило всю будівлю. У відділенні реанімації пацієнти перебували на штучній вентиляції легень. Вісім осіб вдалося врятувати, ще 29 пацієнтів з відділення були евакуйовані та перевезені в інші медичні установи. Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook, в реанімаційному боксі загинули 4 людини – три пацієнтки та лікар-анестезіолог.

Всі загиблі пацієнтки були старшого віку – 64 роки, 76 років та 91 рік. А лікарю – всього 26 років. Хворі знаходилися під апаратами ШВЛ. За попередніми даними, причина смерті – отруєння чадним газом.

"При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - повідомила Венедиктова.

Вона розповіла про стан інших постраждалих – на момент пожежі у відділенні знаходилися ще 12 осіб. Рятувальники виносили хворих на руках і забезпечували їм кисень за допомогою ручних груш.

"8 осіб врятовано, 2 з них - ще один анестезіолог і медбрат постраждали внаслідок пожежі. Постраждалі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені в лікарню", - додала генпрокурор.

Причини пожежі наразі встановлюються, проводиться огляд місця події, опитуються люди.

Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МОЗ Максим Степанов вилетів на місце пожежі в Запоріжжі.