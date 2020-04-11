Пожежа під ЧАЕС: названа колосальна сума збитків

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня, охопила площу території у 3,5 тис. га. Збитки попередньо оцінюються в десятки мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомила в. о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова.

Наголошується, що сильні задимлення не дають точно оцінити масштаб проблеми. За словами експерта, за останні п'ять років у зоні відчуження провели недостатньо роботи для запобігання таких пожеж і ось до чого це призвело.

"Ситуація, яка склалася, зумовлена багатьма факторами, серед яких - зміна клімату, всі бачили, якою була зима і вся ця суха трава... Багато протипожежних розривів не зроблено і не приведено у стан для того, щоб ми могли стримувати такі масштаби вогню", - зазначила Павлова.

Українцям також пообіцяли, що ГАЗО буде готувати план для того, щоб в майбутньому бути готовим для подібних ситуацій. Однак на даний момент інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж не готова через що зараз фахівці змушені шукати воду для гасіння пожежі.

Нагадаємо, що стало відомо, коли в Києві перестане смердіти через пожежі в Чорнобильській зоні.

Ми писали, що у національному природному парку "Синевір" на Закарпатті сталася пожежа через те, що місцеві жителі палили сухостій.

Також ми публікували приголомшливі фото із зони відчуження до пожеж.