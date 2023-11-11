Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото)

Британский певец Гарри Стайлз появился на публике с абсолютно бритой головой: его видели на концерте U2 с подругой Тейлор Рассел
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.
Журналисты опубликовали видео с концерта музыкальной группы U2.
На них изображен 29-летний исполнитель вместе с канадской актрисой Тейлор.
На размещенных кадрах видно, что артист сменил имидж, побрившись налысо.
Многие поклонники Стайлза были разочарованы его новым образом.
Гарри Стайлз с новой прической (фото: скриншот с видео)
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