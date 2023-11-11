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Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото)

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Иванна Пашкевич

Британский певец Гарри Стайлз появился на публике с абсолютно бритой головой: его видели на концерте U2 с подругой Тейлор Рассел

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

Гарри Стайлз побрился налысо

Журналисты опубликовали видео с концерта музыкальной группы U2.

На них изображен 29-летний исполнитель вместе с канадской актрисой Тейлор.

 

На размещенных кадрах видно, что артист сменил имидж, побрившись налысо.

Фаны певца не оценили его новую прическу

Многие поклонники Стайлза были разочарованы его новым образом.

Гарри Стайлз с новой прической (фото: скриншот с видео)

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