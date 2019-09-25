Співайте і танцюйте: Комаровський розповів, як допомогти дитині зі складною недугою

Доктор Комаровський розповів про дитячу проблему, з якою стикається багато батьків - заїкання. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці дав низку порад про те, як допомогти дитині вчасно впоратися з труднощами у вимові, які в майбутньому можуть стати серйозною проблемою.

За словами педіатра, заїкання буває двох типів: невротичне (логоневроз) і органічне. Допомогти правильно поставити діагноз і призначити лікування допоможе тільки фахівець - логопед або психолог. А часто для того, щоб дитина перестала заїкатися, необхідний комплексний підхід.

І якщо лікуванням повинен займатися фахівець, то завданням батьків у даному випадку має бути підтримка дитини і гармонізація стосунків у сім'ї.

Комаровський розповів, як вилікувати заїкання у дитини (фото: euro.who.int)

Комаровський дав кілька важливих рекомендацій:

Слід дотримуватися режиму дня - це знизить загальний рівень тривожності дитини.

Важливо пам'ятати, що заїкання може повернутися, наприклад, при вступу до школи або в стресовій ситуації.

Не можна докоряти дитині зауваженнями на кшталт "говори нормально".

Батькам потрібно набратися терпіння і спокійно вислуховувати дитину, не тороплячи і не намагаючись закінчити фразу за неї.

Дитина може часто вживати емболи (слова, які заповнюють паузи - "ну", "от"). Не потрібно лаяти за них, вони допомагають дитині зосередитися.

Розпорядок дня повинен бути організований так, щоб дитину не доводилося весь час підганяти.

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Комаровський розповів, як вилікувати заїкання у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Крім того, Євген Комаровський радить частіше співати з дитиною, танцювати. Саме на цих заняттях настає поліпшення і розвивається мовне дихання.

Також педіатр радить завести щоденник, в якому фіксувати, після яких ситуций мова дитини утруднюється. Це може допомогти встановити психологічні закономірності та мінімізувати причини заїкання.