В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за "плохого запаха": детали скандала

Детали скандала

Инцидент произошел 11 ноября в поезде Днепр-Киев №731. По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два мужчины, сидевшие рядом.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - рассказала Любовь Олиградская.

Военного выгнали в тамбур за "плохой запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Реакция на скандал от Укрзализныци

Реакция УЗ не заставила себя ждать.

"Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток поездки в тамбуре", - написали в предприятии.

В УЗ сообщили, что они немедленно организуют тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда.

"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением. От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в Укрзализныце.

Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.

Украинцы требуют уволить проводницу

Украинцы остались недовольны такими действиями УЗ по поводу ужасного скандала и требуют уволить проводницу, которая допустила такое отношение к защитнику Украины.