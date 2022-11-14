RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за "плохого запаха": детали скандала

В поезде УЗ выгнали в тамбур военного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В поезде Укрзализныци разразился серьезный скандал. Там проводница выгнала военного, который возвращался с Донбасса в Киев.

О вопиющем случае по отношению к бойцу рассказала в Instagram Любовь Олиградская.

Детали скандала

Инцидент произошел 11 ноября в поезде Днепр-Киев №731. По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два мужчины, сидевшие рядом.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - рассказала Любовь Олиградская.

Военного выгнали в тамбур за "плохой запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Реакция на скандал от Укрзализныци

Реакция УЗ не заставила себя ждать.

"Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток поездки в тамбуре", - написали в предприятии.

В УЗ сообщили, что они немедленно организуют тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда.

"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением. От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в Укрзализныце.

Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.

Украинцы требуют уволить проводницу

Украинцы остались недовольны такими действиями УЗ по поводу ужасного скандала и требуют уволить проводницу, которая допустила такое отношение к защитнику Украины.

  • Боже мой, какое унижение человека , мне так жаль, уволить эту проводницу !!!! Никакой совести и человечности !!!! Позор !!! Низкий поклон эту мужчине, нашему защитнику, спасибо за наше утро и вечер, благодаря ему и его побратимов, мы живы и свободны.
  • Але питання не лише до Укрзалізниці, а у людях, які їхали у потязі.
  • Провідника знайти не проблема нехай сім‘я знайде цю падаль, і хай ця панянка на всю Україну принесе свої вибачення за вчинок!

Напомним, "Укрзализныця" запустила новые рейсы через Чоп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця