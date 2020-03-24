Коли коронавірус піде з України: з'явився страшний прогноз

Коронавірус в Україні вразив уже дев'ять областей, 84 хворих, троє - померло. Колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас розповів, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

За його словами, говорити про те, що ситуація з коронавірусом в країні змінилася в кращу сторону, можна буде виходячи з кількості перехворілих.

"Потрібно, щоб сформувався так званий "колективний імунітет", тобто імунний прошарок популяції людей. Для цього потрібно, щоб перехворіло від 30 до 70 відсотків населення", - заявив Протас.

За його словами, коли перехворіє близько 30% українців, можна буде говорити, що епідемія пішла на спад.

Крім того, Протас вважає, що "нульовий" пацієнт, якому першому в країні діагностували коронавірус 3 березня, може бути зовсім не першим. Адже з часу спалаху вірусу в Китаї та Італії, багато українців повернулися з-за кордону, а тести на COVID-19 їм не проводилися.

Коронавірус в Україні (відео: YouTube/ZIK)

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