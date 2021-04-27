З'явився рейтинг найбезпечніших країн. Там коронавірус не вирує

Враховувалися такі показники: Індекс заражуваності, смертність від коронавірусу, кількість тестів і відсоток виявлення, обсяги вакцинації та надійність карантинних заходів.

Найстійкішим до коронавірусу виявився Сінгапур. Суворий карантин, вакцинація та боротьба уряду цієї маленької держави допомогла звести рівень майже до нуля.

Друге місце посіла Нова Зеландія, яка досить довго утримувала першу позицію, але зірвалася через кількох хворих.

На третьому місці опинилася Австралія, а слідом за нею йде Ізраїль, який практично переміг коронавірус і почав закривати лікарні для хворих з COVID-19. На п'ятому місці розташувався Тайвань.

Трійка лідерів вже майже повернулася до нормального способу життя, виняток становлять тільки міжнародні поїздки.

Рейтинг найбезпечніших країн виглядає так:

1. Сінгапур

2. Нова Зеландія

3. Австралія

4. Ізраїль

5. Тайвань

6. Південна Корея

7. Японія

8. Арабські Емірати

9. Фінляндія

10. Гонконг

Скріншот

Китай, з якого пандемія почалася, опинився на 12 місці. Відносно безпечними вважаються В'єтнам, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, Канада і Малайзія.