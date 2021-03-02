З'явився калькулятор, який покаже ваше місце у черзі на вакцинацію: як ним користуватися

Навіщо потрібен цей калькулятор?

Оскільки в Україні проживає більше 40 млн людей, то не всі можуть одразу зробити вакцинацію. Це породжує у людей низку питань. Одне з них: коли черга щеплення дійде саме до мене? Як довго доведеться чекати, щоб отримати вакцину?

"Як українцю, мені було цікаво, наскільки далеко я в цій черзі до довгоочікуваної вакцини. Це надихнуло мене на створення інструменту, що допомагає відповісти на це питання. Я об’єднався з аспірантом-математиком Мачком Ковальським з проєкту Omni Calculator, і ми разом створили цей калькулятор черги на вакцинацію для України", - пояснив Валентин.

Інструмент базується на національних пріоритетних рекомендаціях, опублікованих українським урядом. Він враховує ваш вік, рід занять, попередні хвороби та інші фактори та підраховує, скільки людей стоїть у черзі перед вами.

"Для мене, як сказано, я буду принаймні після 8 165 599 людей в Україні та отримаю її не раніше 17 березня 2022 року, відповідно до норми щеплень, запланованої нашим урядом", - каже інженер.

Як працює калькулятор черги вакцин для України?

Для початку потрібно зайти за цим посиланням. Далі - виконайте нижче перераховані кроки, щоб розрахувати своє ймовірне місце в черзі на вакцинацію від COVID. Перший розділ - це все про вас:

Введіть вік у роках. Як правило, чим старше ви, тим швидше вас покличуть на вакцинацію.

Скажіть, чи ви мешкаєте чи працюєте в Будинку перестарілих. Якщо всі, хто перебуває в закладі, вакциновані, то це дозволить родичам відвідувати заклад з меншим ризиком для мешканців.

Ви вагітні? Якщо відповідь позитивна, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Недостатньо доказів, щоб рекомендувати використання вакцин COVID-19 під час вагітності без консультації з лікарем.

Ви медичний або соціальний працівник (наприклад, медсестра, лікар тощо)? Військовослужбовець? Ці групи, ймовірно, сильно піддаються впливу вірусу і потребують захисту.

Ви працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій? Ці працівники вважаються критично важливими для боротьби з пандемією.

Ви знаходитесь чи працюєте у закладі обмеження волі?

Чи є у вас одне із зазначених вище захворювань?

Скриншот (omnicalculator.com)

Потім ви побачите оцінку мінімальної та максимальної кількості людей, які можуть бути вакциновані перед вами.

Сервіс також вказує, скільки часу може пройти, перш ніж ви отримаєте обидві дози вакцини та будете повністю захищені, виходячи із рівня вакцинації.

"За замовчуванням ми вказуємо ці показники на рівні вакцинації 300 тисяч вакцинацій на тиждень і коефіцієнт охоплення, за замовчуванням 50% (не всі, хто має отримати вакцину, зроблять вакцинацію)", - каже Валентин.

До слова, якщо ви хочете змінити ці значення, то можете це зробити в розділі Параметри процесу вакцинації.

"Ми знаємо, що очікування отримання вакцини може розчарувати. Однак, визначивши пріоритетами тих людей, яким найбільше загрожує госпіталізація та смерть, ми повинні швидко врятувати життя за допомогою цієї фантастичної нової зброї проти вірусу", - розповів Туков.

Скриншот (omnicalculator.com)