З'явилося моторошне відео обстрілу 18 лютого: випалена земля і осколки снарядів

На Донбасі в районі Золотого 18 лютого російські найманці перейшли в жорстку атаку. Вони спробували прорвати лінію розмежування, українські військові їм жорстко відповіли, але понесли серйозні втрати. У мережі з'явилося ще одне відео наслідків жорсткого обстрілу з боку бойовиків. На кадрах ролика український боєць показує, що зараз на місці обстрілу. Можна побачити випалену землю і величезний осколок снаряда.

Ролик з'явився на сторінці Операції Об'єднаних сил на Facebook.

В результаті артилерійської атаки були пошкоджені лінії електропередач, близько 400 метрів. Знеструмлена місцева лікарня.

"Ворог діє підступно. Він не дотримується жодних домовленостей. Стріляє по цивільному населенню. Ось, наприклад, дерево, від обстрілу залишилися тільки коріння", - розповів військовий на відео.

Обстріл українських позицій в районі Попасній (Facebook)

Як ми раніше писали, проти української армії працювала артилерія і міномети. Противник використовував попереднє вогневе придушення української системи оборони.