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З'явилося відео, як жінка цілує "путінський" поїзд у Криму

STYLERЖиття    25.12.2019 - 16:19
З'явилося відео, як жінка цілує "путінський" поїзд у Криму
У Криму розцілували поїзд з РФ (Фото: колаж РБК-Україна)

У Севастополі на вокзалі відзначилися дивною поведінкою після прибуття поїзда з РФ

Перший поїзд проїхав по Кримському мосту 25 грудня сполученням російський Санкт-Петербург - український Севастополь, і після прибуття в окуповане місто на вокзалі стався дивний епізод. Літня жінка нафарбувала губи червоною помадою і розцілувала склад.

Неадекватний вчинок потрапив на відео та швидко розійшовся в мережі.

Зустрічали поїзд в Севастополі з помпою і організували цілу виставу. "Чиновники" зачитували полум'яні промови, звучав оркестр та пісні у виконанні хору моряків.

В певний момент пенсіонерка підійшла до поїзда, привернула до себе увагу і своїми поцілунками написала на вагоні слова "Крим" та "Ура".

Після цього жінка проказала спіч, в якому повторила тези пропагандистів та назвала жителів Севастополя "справжніми росіянами".

Відео: В окупованому Криму розцілували поїзд, який проїхав по "Керченського мосту"

Відомий блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" також опублікував ролик з неадекватним вчинком у своєму Telegram, а те, що відбувається, назвав "Зомбилендом від представників ватрушок".

"Ватостополь! Прихильниця путлера і Руцького миру розціловує вагон поїзда, який прибув. Ось як з такими можна жити і бути поруч? Їх с*к до Сибіру треба на ПМЖ висилати з України", - емоційно висловився полковник.

З'явилося відео, як жінка цілує &quot;путінський&quot; поїзд у Криму

У Севастополі розцілували поїзд, який проїхав по Кримському мосту (Фото: скрін twitter.com/Shtirlitz53)

До речі, запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам кримінальною справою. У прокуратурі АРК після незаконного перетину складом кордону та попадання на територію анексованого українського півострова відкрили виробництво.

У прокуратурі зазначили, що дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

Прокуратура Криму відкрила справу за фактом перетину кордону поїздом з РФ На Кримському мосту помітили нові проблеми: окупанти зайнялися "профілактикою" (фото)
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