З'явилося відео, як Зеленський бурхливо реагує на гол у ворота "Динамо"

Володимир Зеленський вперше відвідав футбольний матч в якості президента України. Гарант разом з донькою Олександрою прийшов на стадіон "Чорноморець" в Одесі, де 28 липня проходив матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" за Суперкубок.

Протягом гри оператори регулярно зупиняли свої камери на Зеленском, який, до речі, сидів на звичайних трибунах одеського стадіону, а не у VIP-ложі.

На один з головних матчів сезону Зеленський надів повсякденний одяг - футболку і бейсболку.

Нагадаємо, що матч завершився перемогою київського клубу. Хоча першими відкрили рахунок саме "гірники". Момент, коли м'яч влетів у сітку "Динамо", викликав бурхливу реакцію у Зеленського, що можна бачити на відео, яке з'явилося в мережі.

Реакція Володимира Зеленського на події в Суперкубку України

Футбольні експерти припустили, що Зеленського вразив результативний удар Алана Патріка під завісу першого тайму.

Хоча, швидше за все, Володимир Олександрович навпаки - засмутився. Справа в тому, що існує думка, що Зеленський вболіває саме за "Динамо". У свій час екс-лідер "Кварталу 95" навіть грав за київський клуб - у 2016 році біло-сині зразка 1986 року зустрілася з "Друзями Динамо", які під своїми прапорами зібрали зірок українського шоу-бізнесу.

Зеленський у формі "Динамо" (фото: vk.com/fcdk)

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.